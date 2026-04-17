(VIDEO) Tânăr din Târgu Jiu reținut pentru furturi din autoturisme

Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Gorj au identificat un tânăr de 20 de ani din Târgu Jiu, bănuit de comiterea mai multor furturi din autoturisme.

Cercetările au fost desfășurate în cadrul mai multor dosare penale deschise în perioada martie–aprilie 2026.

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi sustras bunuri din mai multe autoturisme parcate pe raza municipiului Târgu Jiu, în mai multe rânduri.

Faptele sunt încadrate ca furt, furt calificat și tentativă la furt calificat.

Reținere și continuarea urmăririi penale

La data de 16 aprilie 2026, față de acesta s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru furt calificat în formă continuată, cu 10 acte materiale.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

