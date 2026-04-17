Știri de ultima orăEvenimentViteză extremă pe DEX 12: șofer prins cu 217 km/h între Pitești și Craiova

Viteză extremă pe DEX 12: șofer prins cu 217 km/h între Pitești și Craiova

De Mariana BUTNARIU
Radarul a surprins viteza uriașă
Radarul a surprins viteza uriașă

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt au depistat, ieri, un autoturism care circula cu viteza de 217 km/h pe DEX 12, în zona kilometrului 66.

Șoferul se deplasa din direcția Pitești către Craiova. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 32 de ani, din Godeni.

Acesta depășise limita legală de viteză cu 97 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar. Pentru abaterea comisă, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.822,5 lei.

Totodată, permisul de conducere a fost reținut pentru 120 de zile, fiind eliberată o dovadă fără drept de circulație, potrivit IPJ Olt.

