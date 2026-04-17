Scandal în Caracal: tânăr reținut după o agresiune în plină zi

Polițiștii din Caracal au intervenit pe 15 aprilie, după ce au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit între două persoane, în fața unei societăți comerciale.

Apelul la autorități a fost făcut de o femeie care a observat incidentul. Un bărbat de 30 de ani, din Caracal, ar fi fost agresat fizic de un tânăr de 25 de ani, din Fărcașele, în urma unui conflict spontan.

În urma agresiunii, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Agresorul, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Victima a fost informată cu privire la posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, însă a refuzat această măsură.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, pe numele tânărului de 25 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul IPJ Olt, urmând ca ancheta să continue.

