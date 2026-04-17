Bolojan, despre risipa din companiile de stat: „După ce am deschis cămara statului am găsit șobolani care rod proviziile din cămară”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și că măsurile luate pentru a opri risipa banilor publici au deranjat interese puternice.

Șeful Executivului a explicat, vineri la Radio România Actualități, că măsurile luate au deranjat interese legate de companii de stat și de gestionarea fondurilor publice.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri. Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (…) Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și șoareci care îți rod din alimente. Eu am pus lumina pe ei”, a afirmat el, potrivit digi24.ro.

„Eu am aprins lumina în cămară și evident că am deranjat foarte tare. De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a completat Bolojan.

Premierul a adăugat că „degeaba îţi umpli cămara, dacă din acea cămară rozătoarele îți rod din provizii sau risipeşti banii”. „Pe unde am fost, am încercat să elimin pierderile de bani, indiferent pe ce post am fost”, a mai precizat Bolojan. Referitor la pierderile unor companii de stat, prim-ministrul a declarat: „O parte din pierderi sunt restanțe la bugetul de stat. Toate aceste companii de stat pe pierdere sunt subvenționate de la buget”.

„Listarea la bursă a unor companii de stat vizează exclusiv vânzarea de pachete minoritare“

El a mai declarat că listarea la bursă a unor companii de stat vizează exclusiv vânzarea de pachete minoritare, statul urmând să rămână acționar majoritar.

Șeful Executivului a susținut că măsura este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în coaliție fără obiecții. Premierul a respins ideea că statul ar pierde controlul asupra companiilor vizate.

„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. Ce rezolvă asta? Noi suntem o piață emergentă mică, iar faptul că vor fi administrate inclusiv de către privat, asta înseamnă că vor fi mai bine administrate. Privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine”, a afirmat el.

„Raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic“

Șeful Guvernului a subliniat că măsura nu este una nouă și că a fost discutată în cadrul coaliției și în ședința de Guvern. „Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic”, a precizat premierul.

„Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile“

În contextul criticilor apărute în spațiul public dinspre PSD, Ilie Bolojan a afirmat că dezbaterile sunt firești, dar a avertizat asupra riscului blocajelor deliberate.

„Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile, atunci fenomenul vuvuzelelor este mai grav”, a conchis Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a anunțat, joi seara, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului și a explicat că „nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”. Companiile statului au generat pierderi de 14 miliarde de lei în ultimii ani, „bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români.

În funcţie de statutul lor, pentru că unele sunt infrastructura critică şi nu pot fi închise, ele vor fi modernizate, conduse eficient şi susţinute prin decizii luate după un audit independent. Altele vor fuziona sau chiar vor fi închise”. În paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.

Citește şi: ANAF: Apeluri telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori Antifraudă





