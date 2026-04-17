Jaf ca în filme, ziua în amiaza mare, la o bancă din Italia! Tâlharii au folosit arme false și au fugit cu prada printr-un tunel

Banca Crédit Agricole din orașul italian Napoli a fost jefuită joi într-o acțiune ca în filme. În timpul atacului armat, 25 de persoane au fost ținute ostatice cu arme false. Tâlharii au fugit printr-un tunel, după ce au forțat numeroase casete de valori, informează Rotalianul și Fanpage.

Angajații băncii și clienții au fost luați ostateci

Alarma a fost dată de un trecător, care a observat agitație neobișnuită la filiala băncii Crédit Agricole din piazza Medaglie d’Oro, în cartierul Arenella, la granița cu Vomero.

În scurt timp, zona a fost încercuită de carabinieri, care au confirmat că în interior se afla o bandă înarmată și zeci de ostatici, clienți și angajați ai sucursalei.

În timpul atacului, victimele au fost strânse într-o încăpere și ținute sub amenințarea armelor aproximativ o oră. Unul dintre atacatori ar fi îndreptat pistolul spre directorul sucursalei, după apariția forțelor de ordine.

Mai multe relatări vorbesc despre indivizi cu fețele acoperite, îmbrăcați în combinezoane închise la culoare și, în unele cazuri, purtând măști din papier-mâché care reprezentau chipuri de actori. Potrivit mărturiilor strânse ulterior, indiciile sugerau că tâlharii erau italieni.

La exterior, dispozitivul de securitate a fost extins, au fost instalate filtre pe căile de acces, iar pompierii și carabinierii au deschis un culoar de evacuare printr-o vitrină blindată, cu sprijinul unui berbec de intervenție.

În jurul orei 13.30, ostaticii au fost scoși unul câte unul. Nimeni nu a fost rănit grav, însă trei persoane, potrivit unor relatări, respectiv șase, potrivit altora, au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale pe loc, fără a fi transportate la spital.

Prefectul din Napoli, Michele di Bari, a transmis „cea mai vie apreciere pentru înaltul profesionalism, curajul și simțul statului demonstrate de Arma carabinierilor”, subliniind reacția rapidă a dispozitivului de securitate.

Tâlharii au folosit arme false și au fugit printr-un tunel subteran

La acel moment, anchetatorii nu știau dacă autorii mai erau încă în clădire. La fața locului au ajuns procurorul-șef al Parchetului din Napoli și adjunctul său, precum și comandanți ai carabinierilor, iar intervenția în forță a fost amânată până la sosirea Grupului de Intervenție Specială al Armei. Când trupele speciale au intrat în sucursală, în jurul orei 17.00, au constatat că atacatorii dispăruseră.

Ieșirea fusese pregătită dinainte. În interior a fost descoperit un orificiu în pardoseală, legat de un tunel subteran.

În paralel, tehnicieni ai companiei ABC au verificat canalizările din zonă, iar anchetatorii au ridicat urme și de pe o mașină cu număr provizoriu din hârtie, despre care se crede că a fost folosită de bandă pentru a ajunge la bancă și, posibil, pentru retragere.

Cel puțin două dintre armele folosite de banda de tâlhari erau false. Acest lucru a fost confirmat de carabinieri, care au găsit cele două pistoale în timpul perchezițiilor efectuate în interiorul băncii. Este vorba de reproduceri perfecte din punct de vedere estetic, imposibil de distins de cele reale, dar cu siguranță mai ușor de găsit.

Zeci de casete forțate, valoarea prejudiciului nu a fost stabilită

Lovitura a vizat în special zona casetelor de valori. Unele relatări vorbesc despre zeci de casete forțate, altele despre sute găsite deschise, iar valoarea prejudiciului nu a fost încă stabilită, deoarece conținutul era cunoscut doar de titulari.

Seara, numeroși clienți s-au adunat în fața filialei, cerând explicații despre ceea ce a dispărut.

„Vrem să știm care a fost obiectul furtului. A fost jefuit seiful băncii, cu numerarul, sau au fost golite casetele de valori ale persoanelor private? Care este numărul casetelor deschise?”, au întrebat aceștia.

Jaful, pregătit luni de zile

Jaful de la banca din centrul orașului Napoli a fost o treabă profesionistă, după cum a confirmat primarul Gaetano Manfredi: „Din datele pe care le-am primit de la ABC – compania de apă din Napoli – care a intervenit pentru a înțelege pe deplin lucrările efectuate în subteran, a fost cu adevărat un jaf plănuit de luni de zile, cu profesioniști de top care au reușit o treabă cu adevărat ca în filme”.

Vineri dimineață, speologii au găsit și au scos la suprafață un generator subteran. Se bănuiește că ar mai putea exista un alt tunel, de 2-300 de metri, folosit pentru construirea primului șantier.

Săparea tunelurilor subterane a durat luni de zile. Canalizările din Napoli sunt, de obicei, situate în subteran, în centrul carosabilului. Hoții au intrat în sistemul de canalizare dintr-un punct care nu a fost încă identificat.

Teoria este că ar fi putut crea un punct de acces dintr-o pivniță sau un garaj disponibil și și-au construit punctul de plecare de acolo. Apoi au continuat să sape, mergând de-a lungul sistemului de canalizare cu o precizie milimetrică, până au ajuns la bancă. Au săpat un alt tunel de 12 metri pentru a ajunge sub bancă, apoi au făcut o gaură în sistemul de canalizare, la un metru de sol, și un puț de aproximativ 4-5 metri care duce la o cameră adiacentă celei în care sunt casetele de valori.

