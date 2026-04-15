Instanța decide că Gina Rinehart, cea mai bogată persoană din Australia, trebuie să împartă o parte din averea sa minieră

Gina Rinehart, cea mai bogată persoană din Australia, a fost obligată de o instanță să împartă o parte din redevențele obținute din proiectele sale miniere din regiunea Pilbara, în urma unei dispute juridice de lungă durată.

Judecătoarea Jennifer Smith a decis că firma familiei lui Peter Wright, fost partener de afaceri al tatălui lui Rinehart, are dreptul la 50% din redevențele trecute și viitoare provenite de la proiectul minier Hope Downs. Totuși, instanța a stabilit că drepturile de proprietate asupra minelor rămân la compania lui Rinehart.

Disputa vizează una dintre cele mai profitabile mine de fier din Australia

Conflictul juridic se concentrează pe proiectul Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de minereu de fier din Australia, operat în parteneriat de Rio Tinto și Hancock Prospecting.

Instanța a decis că atât Hancock Prospecting, cât și Rio Tinto sunt responsabile în comun pentru plata redevențelor către compania Wright Prospecting. Anul trecut, Hope Downs a generat aproximativ 832 de milioane de dolari australieni pentru Hancock Prospecting.

Copiii lui Gina Rinehart au pierdut procesul

Procesul a inclus și cereri formulate de doi dintre copiii lui Gina Rinehart, Bianca Rinehart și John Hancock, care au susținut că mama lor le-a mutat drepturile miniere profitabile în afara trustului familial.

Instanța a respins însă aceste pretenții și a decis că cei doi nu au dreptul la o parte din activele Hope Downs.

O victorie parțială pentru toate taberele

Judecătoarea Jennifer Smith a descris decizia drept o victorie și o înfrângere parțială pentru toate părțile implicate, potrivit BBC.

„Wright Prospecting a câștigat jumătate din proces, a pierdut jumătate din proces, iar Hancock Prospecting a câștigat și a pierdut jumătate din proces”, a spus aceasta.

Citește și: Aproximativ 250 de migranți sunt dispăruți după scufundarea unei ambarcațiuni în Oceanul Indian