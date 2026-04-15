Aproximativ 250 de migranți sunt dispăruți după scufundarea unei ambarcațiuni în Oceanul Indian

Aproximativ 250 de persoane, majoritatea Rohingya și cetățeni din Bangladesh, inclusiv copii, sunt dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat în Marea Andaman, în Oceanul Indian.

Traulerul plecase din Bangladesh și se îndrepta spre Malaezia, însă s-ar fi scufundat din cauza vânturilor puternice, a mării agitate și a supraaglomerării.

Nouă persoane au fost salvate după aproape două zile pe mare

Potrivit autorităților din Bangladesh, o navă comercială a găsit nouă supraviețuitori care se agățau de butoaie și bucăți de lemn pentru a rămâne la suprafață.

Aceștia au fost salvați după ce au plutit aproape două zile în larg, potrivit BBC.

Unul dintre supraviețuitori, Rafiqul Islam, a declarat că a rămas în apă aproximativ 36 de ore și că a suferit arsuri provocate de petrolul vărsat din ambarcațiune.

Bărbatul a spus că a acceptat să plece spre Malaezia după ce i s-a promis un loc de muncă.

Rohingya fug din Myanmar de ani de zile

Rohingya sunt o minoritate musulmană din Myanmar, care a fugit în număr mare în Bangladesh după represiunea violentă din 2017.

Guvernul din Myanmar nu le acordă cetățenie, iar mulți trăiesc în tabere de refugiați din Bangladesh, în condiții extrem de dificile.

Din cauza sărăciei și a lipsei perspectivelor, mulți încearcă să ajungă în Malaezia, considerată o destinație mai sigură și cu mai multe oportunități.

ONU: tragedia arată lipsa unor soluții pentru refugiați

UNHCR și Organizația Internațională pentru Migrație au transmis că tragedia reflectă efectele strămutării prelungite și lipsa unor soluții pentru refugiații Rohingya.

Cele două organizații au atras atenția că violențele continue din Myanmar și reducerea ajutorului umanitar îi împing pe mulți refugiați să accepte călătorii maritime extrem de periculoase.

Citește și: Program de 1 milion de euro pentru cabinetele medicale din mediul rural