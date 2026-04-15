Program de 1 milion de euro pentru cabinetele medicale din mediul rural

Organizația Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom lansează cea de-a patra ediție a programului „Primul pas spre sănătate”, prin care până la 60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă.

Investiția pentru ediția din 2026 este de 1 milion de euro.

Prin această etapă, numărul total al cabinetelor rurale dotate prin program va ajunge la aproximativ 220, în perioada 2023-2026.

Programul urmărește reducerea mortalității infantile

Scopul principal al programului este reducerea mortalității infantile și îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru gravide, mame și copii din mediul rural.

Cabinetele selectate vor putea primi echipamente precum ecograf, electrocardiograf, defibrilator automat, holter de tensiune arterială, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, geantă medicală de prim ajutor, trusă de mică chirurgie și alte instrumente medicale.

Cabinetele interesate se pot înscrie în concurs în perioada 15 aprilie – 15 mai 2026.

Salvați Copiii: accesul la servicii medicale este esențial

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România, spune că prezența serviciilor medicale în comunități poate face diferența între viață și moarte pentru gravide și nou-născuți.

„Accesul la servicii medicale pentru gravidă și pentru nou-născut este esențial și face o diferență reală în ceea ce privește șansa la îngrijire medicală promptă și eficientă”, a explicat aceasta.

La rândul său, Amalia Fodor, director executiv al Fundația OMV Petrom, a precizat că programul a dus deja la mai multe controale prenatale, monitorizarea corectă a sarcinilor și vaccinarea copiilor în comunitățile rurale.

Rezultate importante în comunitățile rurale

Studiul de impact al programului arată că:

numărul gravidelor care au mers la consultații prenatale a crescut cu 45%;

consultațiile pentru gravide decontate de CNAS au crescut cu 188%;

numărul ecografiilor efectuate pentru gravide a crescut cu 83%;

numărul mamelor cu copii sub 5 ani care au mers la medic a crescut cu 57%;

numărul copiilor între 0 și 5 ani care au ajuns la medic a crescut cu 76%;

80% dintre copii au fost vaccinați conform programului național.

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din UE

România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană: 6,6 la mie, dublu față de media europeană de 3,3 la mie.

Diferențele dintre mediul urban și rural sunt mari: mortalitatea infantilă este de 7,9 la mie la sate, față de 5,3 la mie în orașe.

În plus, peste 1.000 de localități din România se confruntă cu deficit de medici de familie, iar 175 nu au niciun punct de lucru medical.

