Un bărbat a trăit 20 de ani cu un termometru în burtă

Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns la spital acuzând dureri abdominale. Investigațiile au scos la iveală un termometru cu mercur înghițit în copilărie, care a rămas în corpul său timp de două decenii.

Pacientul s-a prezentat la spital, iar o scanare medicală a arătat prezența unui corp străin în duoden, medicii suspectând că este vorba despre un termometru cu mercur, potrivit South China Morning Post.

Situația era delicată: vârful obiectului apăsa direct pe peretele intestinal, existând risc major de perforație și hemoragie internă severă.

A înghițit termometrul la 12 ani

Bărbatul a povestit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, însă nu a spus nimănui de teamă să nu fie certat de părinți. În lipsa simptomelor și în contextul vieții agitate din familie, incidentul a fost uitat complet.

Medicii au reușit să extragă obiectul în doar 20 de minute, însă intervenția a fost una extrem de riscantă.

Termometrul se afla în apropierea canalelor biliare, iar orice mișcare greșită putea provoca leziuni severe ale intestinului.

Dispozitivul a fost scos intact.

Avertismentul medicilor

Specialiștii din cadrul centrului de endoscopie au transmis că astfel de cazuri necesită intervenție medicală imediată.

„Persoanele care înghit obiecte străine trebuie să oprească imediat alimentația, să evite vorbitul și să se prezinte de urgență la spital”, au precizat medicii.

Potrivit datelor publicate de Wenzhou Daily Newspaper Group, peste 1 milion de persoane din China ajung anual la medic după ce înghit accidental obiecte străine.

Copiii reprezintă peste 60% dintre cazuri, iar vârstnicii sunt o altă categorie vulnerabilă. Printre cele mai frecvente obiecte se numără oasele de pește, oasele de pui, bateriile, magneții și protezele dentare.

