Bărbat de 66 de ani, găsit decedat în Drobeta-Turnu Severin

Polițiștii din Drobeta-Turnu Severin au fost sesizați, azi, de către un bărbat din municipiu, cu privire la faptul că și-ar fi găsit vecinul, de 66 de ani, decedat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzelor decesului.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

