Maraton de voluntariat „Cutia Bebelușului” la Craiova

Asociația SAMAS organizează marți, 21 aprilie, la Craiova, Maratonul de voluntariat „Cutia Bebelușului”, un eveniment dedicat sprijinirii mamelor și bebelușilor aflați în nevoie.

Evenimentul va începe la ora 12:00 și se va desfășura la Restaurant Flora, de pe strada Mihai Viteazul nr. 18.

150 de cutii vor fi pregătite la Craiova

Maratonul de voluntariat este gândit ca o acțiune prin care membrii comunității sunt invitați să contribuie la pregătirea Cutiilor Bebelușului, destinate mamelor și nou-născuților care au nevoie de sprijin.

La Craiova, organizatorii și-au propus să pregătească, împreună cu voluntarii, 150 de cutii.

Mesajul campaniei este unul despre solidaritate și implicare în comunitate.

Organizatorii spun că schimbările reale apar atunci când oamenii aleg să se implice și să îi sprijine pe cei aflați în nevoie.

Peste 1.100 de mame au beneficiat deja de program în Dolj

Programul „Cutia Bebelușului”, derulat de Asociația SAMAS și finanțat de Fundația OMV Petrom, continuă în județul Dolj cu cea de-a treia ediție.

Până la finalul acestei ediții, 500 de mame din Dolj vor beneficia de cutii care conțin peste 64 de produse esențiale pentru primele luni de viață ale bebelușului.

Astfel, numărul total al mamelor sprijinite în județ de la începutul programului și până la finalul celei de-a treia ediții va ajunge la 1.177.

La nivel național, programul va ajunge în 2026 la 10.300 de mame din 14 județe.

Cutia Bebelușului este oferită părinților împreună cu produse necesare în primele luni de viață ale copilului, dar și cu informații importante despre îngrijirea și siguranța nou-născutului.