Ministerul de Interne vrea ca permisul de conducere să fie obținut mai ușor de unele categorii de solicitanți

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea să modifice procedura de obținere a permisului auto, astfel încât unele categorii de solicitanți să îl poată obține mai ușor. MAI ar dori să eficientizeze procesul de obținere a cazierului judiciar și să introducă scutiri de la proba teoretică a examenului pentru anumite categorii de solicitanți, informează Digi 24.

Potrivit proiectului întocmit de MAI, „se propune înlocuirea modalității de obținere a extrasului de cazier judiciar cu verificarea de către serviciul public comunitar, în baza consimțământului candidaților, prin proceduri informatice automatizate, a îndeplinirii condițiilor”.

Practic, MAI propune ca serviciul public comunitar să stabilească cu ajutorul bazei proprii de date dacă un anumit candidat a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau omor, lovire ori vătămare, tâlhărie sau furt al unui autovehicul, fără ca acest candidat să mai fie nevoit să solicite separat un extras de cazier judiciar.

Scutiri de la susținerea probei teoretice

Pe de altă parte, MAI va introduce unele scutiri de la susținerea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere. Scutirile ar urma să fie următoarele:

– „pentru categoria B, dacă dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 ani sau 17 ani și au acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui autovehicul din această categorie”

– „pentru categoria A2, dacă dețin permis de conducere categoria A1 și au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”

– „pentru categoria A, dacă dețin permis de conducere categoria A2 și au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”

Ministerul de Interne a anunțat că va organiza, în ziua de 22 aprilie, o dezbatere publică pe tema acestor modificări propuse.

