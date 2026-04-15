Directorul unui liceu din SUA a salvat viața elevilor imobilizând un atacator înarmat

Directorul unui liceu din SUA a fost rănit după ce și-a riscat viața pentru a salva elevii, care erau vizați de tirul unui atacator înarmat cu două pistoale semiautomate.

În imaginile înregistrate de camerele de supraveghere în urmă cu o săptămână și făcute publice acum, se vede cum directorul de 60 de ani sare asupra unui tânăr înarmat. Bărbatul a fost împușcat în picior, însă a reușit să îl imobilizeze pe atacatorul mai tânăr cu 40 de ani.

Incidentul au avut loc la liceul din localitatea Pauls Valley, statul Oklahoma.

Victor Lee Hawkins, de 20 de ani, fost elev al unității de învățământ, a intrat pe una din uși cu două pistoale semiautomate încărcate. Apoi a îndreptat una dintre arme spre un elev care stătea în hol și a apăsat pe trăgaci. Arma însă nu s-a declanșat.

Hawkins s-a oprit în spatele unui automat de vânzare pentru a remedia defecțiunea, înainte de a îndrepta arma spre un alt elev. A tras o dată, dar nu spre elev. Acesta și-a ridicat mâinile și l-a rugat pe atacator să nu-l împuște, ceea ce l-a determinat pe Hawkins să coboare arma și să-i spună elevului să plece.

Atunci directorul liceului, Kirk Moore, a ieșit în fugă din biroul său și a încercat să-l prindă pe Hawkins, care l-a împușcat în piciorul drept. Chiar și după ce a fost împușcat, Moore s-a luptat cu Hawkins pe o bancă și a reușit să-i ia arma din mână.

Moore și adjunctul său l-au imobilizat pe atacator și l-au ținut până la sosirea forțelor de ordine.

Hawkin este cercetat pentru patru infracțiuni – două capete de acuzare de îndreptare a unei arme de foc cu intenții criminale, împușcare cu intenția de a ucide și port de armă la o adunare publică.

