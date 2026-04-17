„Doamna cu Dosarele X” și „Cavalerul Tastaturii Iuți”

Cuplul administrativ de succes local viceprimarul Dan Păloiu – consilierul local Emilia Neagu a trecut la următoarea etapă a relației. Pentru că vicele a efectuat o postare măgulitoare și elegantă în exprimare pe pagina sa de Facebook despre anumite aspecte moralo-psihiatrice ale consilierei, Emilia Neagu a capacitat filiala USR Craiova să ceară demisia acestuia pe motiv de incompatibilitate cu demnitatea pe care o ocupă.

Dacă cineva mai avea dubii că politica locală este noul Hollywood al Olteniei, evenimentele recente de la Stadionul „Ion Oblemenco” au spulberat orice urmă de scepticism. Avem de toate: un hotel „bântuit” de mistere, o consilieră cu simțul dramei și un viceprimar care a înlocuit Codul Administrativ cu manualul de „roast” de la stand-up comedy.

Emilia Neagu – Detectivul în căutarea patului pierdut

De o parte a ringului o avem pe consiliera USR, Emilia Neagu, a cărei activitate pare desprinsă din „Dosarele X”, varianta de provincie. Pentru dumneaei, o vizită la un hotel nu e doar o vizită, e o misiune de comando.

Totul a început când Emilia Neagu a decis că hotelul de la stadionul „Ion Oblemenco” este, de fapt, un fel de Triunghi al Bermudelor varianta oltenească. Înarmată cu o curiozitate considerată bolnăvicioasă, doamna consilier a cerut să vadă incinta. Zvonurile spun că doamna consilier vede conspirații și în modelul de pe mocheta hotelului. Dacă miroase a nou, e suspect. Dacă miroase a vechi, e neglijență. Dacă nu miroase a nimic, e cu siguranță o mușamalizare oltenească. „Vocalizele” de care este acuzată ar putea fi, de fapt, o formă nouă de comunicare politică – Opera Administrativă – unde nemulțumirile nu se scriu în referate, ci se cântă pe tonalități înalte, spre disperarea pereților stadionului.

Potrivit taberei adverse, vizita nu a fost o simplă inspectare, ci un spectacol demn de Scala din Milano, cu „vocalize” de precupeață și suspiciuni de spălare de bani strecurate printre cearșafuri.

Dan Păloiu – psihologul de serviciu și criticul de modă

De cealaltă parte, viceprimarul Dan Păloiu a decis că fișa postului de edil e prea plictisitoare. Într-o postare care va rămâne în analele „diplomației de Facebook”, domnul viceprimar s-a transformat, pe rând, în: critic de modă, medic specialist și ghid turistic plin de solicitudine.

Domnul Păloiu a demonstrat că, dacă un politician te critică, trebuie să-i spui că are „mintea odihnită” și să-i sugerezi că are o fetișizare ciudată pentru scrumierele din hotel. Domnul viceprimar Păloiu a pus mâna pe tastatură cu forța unui poet blestemat și a scos la înaintare arsenalul greu: Catalogul de Modă și Psihiatrie.

Când Dan Păloiu o compară pe colega sa cu un „catâr” care vrea să se facă de râs, el nu jignește – el face „consultanță gratuită”. Când o trimite la ospiciu, el nu e agresiv – el este doar un cetățean îngrijorat de sănătatea mintală a consilierului.

Un alt punct forte al umorului de viceprimar a fost localizarea publicului doamnei Neagu. Potrivit lui Păloiu, susținătorii consilierei sunt un fel de „Liga Legendelor” din localități obscure. Să menționezi „trei înși din Caracal și alți trei din Văscăuții din Deal” este metoda supremă de a spune: „Bula ta de Facebook e atât de mică, încât încap toți într-o Dacie break”.

Mai mult, teama domnului viceprimar că doamna s-ar putea „rătăci singură pe un stadion” ne oferă imaginea înduioșătoare a unei consiliere care se învârte în jurul tribunei a doua, strigând după ajutor, în timp ce Dan Păloiu o privește de la geam, îngrijorat că nu și-a asortat sandalele cu gazonul. Limbajul folosit în acest duel este de o finețe rară. Când un viceprimar îi spune unei colege „duduie” sau o compară cu o „precupeață”, el nu face decât să ridice nivelul dezbaterii la standardele de aur. Este o metodă retro de a ignora argumentele administrative prin apelul la… „farmecul” personal.

A cedat sau mai vrea?

Replica Emiliei Neagu? O plângere oficială în care solicită demisia, invocând decența și respectul. O mutare logică, dar cam lipsită de „vocalizele” colorate pe care le aștepta publicul avid de scandal.

Considerând că Dan Păloiu este incompatibil cu demnitatea publică pe care o ocupă, USR Craiova i-a cerut acestuia demisia pe care, cu siguranță, vicele o va analiza cel mult 15 secunde.

„În data de 16 aprilie 2026, viceprimarul Craiovei, Dan Paloiu, a publicat pe contul său de Facebook o postare cu un conținut incompatibil cu funcția de demnitate publică pe care o ocupă. Considerăm că un viceprimar al Craiovei nu poate folosi funcția publică pentru a legitima un asemenea tip de discurs. O funcție de demnitate publică presupune decență, responsabilitate și respect față de cetățeni, față de colegii din Consiliul Local și față de instituția pe care o reprezinți. Când un reprezentant al administrației locale alege linșajul verbal în locul argumentului, problema nu mai este disputa politică. Problema este chiar capacitatea sa de a ocupa funcția publică în mod responsabil. În locul unui răspuns administrativ, clar și bazat pe fapte, domnul Paloiu a ales atacul personal, aluziile degradante, misoginismul și un limbaj sub orice standard public și instituțional. Din acest motiv, solicităm demisia domnului Dan Păloiu din funcția de viceprimar al municipiului Craiova”, spune USR Craiova.

Mai jos postarea viceprimarului Dan Păloiu din 16 aprilie care, bănuim, va fi urmată de altele, mai ales după demersul USR.

“Când prostia depășește granițele infinitului

N-am pomenit un alt om care să vrea să se facă de râs mai mult decât consiliera USR Neagu. În fiecare zi încearcă să ne demonstreze că este mai penibilă decât a fost ieri și se pregătește cu perseverența unui catâr să ne arate că mâine poate fi chiar mai rău.

A trecut peste un an de când a ajuns în Consiliul Local Craiova și n-a învățat nimic. Dimpotrivă!

Frustrată și supărată pe viață, trăiește doar prin Facebook într-o bulă proprie, închisă ermetic, cu trei înși din Caracal și alți trei din Văscăuții din Deal, amestecând permanent aceleași narative și aceleași fake-news-uri. Nemulțumită de rezultatele obținute , Neagu vrea să depășească granița Facebook și atacă un nou front: presa. Eee, dar nu cea din Craiova , că pe-asta a epuizat-o. De fapt n-a avut succes cu ziariștii din Craiova , că aceștia i-au depistat rapid coeficientul de inteligență.

Eu nu o să-i tai factură pentru consultanță și promovare și sper ca până la urmă va înțelege că administrația nu se face după ureche. Cred că acest mod tembel de a face politică și administrație ar putea fi valabil doar în interiorul unui ospiciu.

Plecând de la aceste aprecieri personale, pe care le susțin de altfel, cred cu tărie că informațiile prezentate de către o persoană publică trebuie să fie corecte, verificabile și doar în interesul cetățenilor. Din păcate consiliera Neagu minte cu nerușinare așa cum respiră, mesajele transmise fiind mai degrabă interpretări personale profund distorsionate de la realitate. N-o mai trimitem după dovezi că cine știe cu ce se mai întoarce.

Ultima trăsnaie este transpusă de duduie pe rețelele de socializare sub forma unor vocalize parcă interpretate de precupețele din Piața din Caracal și are ca subiect vizita în hotelul din incinta stadionului Ion Oblemenco.

Făcuse o cerere în urmă cu o lună cum că ar vrea să viziteze hotelul. Ce e drept, ne-am gândit puțin , ne-a fost frică să nu se rătăcească singură pe un stadion în care încap mai mulți oameni decât sunt în Caracal. Până la urmă am decis să o lăsăm să vadă hotelul. Am zis : bă , frate, i-or plăcea femeii hotelurile, paturile de acolo, oglinzile, scrumierele, o avea vreo amintire , nu știu, ceva a atras-o.

Și s-a dus. Și l-a văzut. Și a fost nervoasă că hotelul arăta bine, mirosea a nou și că nimeni nu a apelat la ea să intermedieze o închiriere, o concesionare , ceva, că poate ieșea un comision, un bănuț, să mai cumpărăm o cizmă, o pereche de sandale , ceva acolo. În sfârșit, l-a văzut și gata! Dar, stați așa, că nu s-a terminat!

Știți proverbul cu ăla care are mintea odihnită? Exact , a mai născocit ceva. Se duce la calculator și trimite un e-mail unei publicații sportive centrale cum că la Craiova, există un hotel nefolosit în incinta stadionului Ion Oblemenco unde se spală bani , se fac contracte fictive , se…nu mai știu ce. Bineînțeles că ziariștii ăia , normali la cap, au cerut un punct de vedere. Și o să-l primească cu lux de amănunte. Nimeni nu are nimic de ascuns.

Realitatea este una singură. Hotelul a fost construit odată cu ridicarea arenei Ion Oblemenco în urmă cu 10 ani. Au fost mai multe încercări de a-l da în chirie , dar nu au fost depuse solicitări. Prima tentativă s-a consumat în 2019 când Primăria Craiova a lansat comanda nr. 182345 pentru realizarea unui raport de evaluare care să stabilească chiria lunară. Din studiu a reieșit că oricare ar fi fost investitorul , acesta ar fi trebuit să plătească 7 miliarde(lei vechi) pe an, reprezentând chiria și impozitul pe clădiri. Nimeni nu a fost interesat.

Apogeul prostiei l-a atins când spune că ,, hotelul s-a predat în condiții misterioase,,(😂). Wow!!!Demență totală!!!

Preocupată de scenariu , parcă desprins din Dosarele X, săraca a uitat că a fost o ședință publică unde chiar ea a votat predarea cu titlu gratuit pentru o perioadă limitată către o instituție a Consiliului Județean Dolj.

Încă o o dată s-a arătat că nimeni nu are nimic de ascuns.

Sau , poate chiar Emilia Neagu are ceva de ascuns. Poate că acest comportament al ei ascunde ceva. Nervozitatea, frustrarea, invidia, egoismul, starea permanentă de agitație sunt aspecte care ascund altceva mai grav. Nu sunt de specialitate dar putem întreba specialiștii.”