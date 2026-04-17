Bloomberg: România se împrumută cu dobânzi mai mari din cauza crizei politice

Bloomberg transmite că dobânzile la care se împrumută România au crescut din nou vineri din cauza crizei politice. Este a doua zi consecutivă în care obligațiunile denominate în dolari ale României (adică împrumuturile pe care statul le ia de la investitori) au înregistrat astăzi o scădere semnificativă, devenind cele mai slabe active de acest tip din rândul piețelor emergente.

Această evoluție negativă vine pe fondul unei tensiuni politice interne care a luat amploare rapid, alarmând investitorii străini, scrie Bloomberg.

Presiunea de vânzare s-a resimțit cel mai puternic asupra titlurilor de stat pe termen lung. Randamentul obligațiunilor cu scadență în 2053 a crescut brusc cu 19 puncte de bază, atingând pragul de 7,09%, conform G4Media.ro.

Această tendință nu a fost izolată; titlurile cu maturități mai scurte au înregistrat, de asemenea, creșteri de randament (ceea ce indică o scădere a prețului de tranzacționare), iar datoria internă a fost supusă unei presiuni similare.

Volatilitatea este rezultatul direct al incertitudinii de pe scena politică de la București

Analiștii de la Erste Group, Katarzyna Rzentarzewska și Jakub Cery, au explicat pentru Bloomberg că această volatilitate este rezultatul direct al incertitudinii de pe scena politică de la București. ”Incertitudinea politică a crescut din nou, în contextul știrilor conform cărora cel mai mare partid din coaliția de guvernare din România este pregătit să retragă sprijinul premierului săptămâna viitoare și să îi ceară demisia”.

Ce înseamnă acest lucru pentru economie? Costuri de împrumut mai mari: Pe măsură ce randamentele cresc, statul român trebuie să plătească dobânzi mai mari pentru a se finanța.

Astfel de mișcări pe piața obligațiunilor pot fi urmate de o volatilitate crescută a cursului de schimb, ceea ce pune presiune pe leu.

