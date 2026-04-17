La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, Filipe Colho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a oferit un moment surprinzător. Acesta s-a emoționat foarte tare atunci când Romanchuk (26 de ani), fundașul echipei, a vorbit despre portarul Isenko (22 de ani), accidentat, dar și despre starea de spirit a lui Etim, eliminat în meciul de la Cluj.

Spre finalul conferinței, antrenorul portughez s-a emoționat și a fost întrebat dacă îi lăcrimează ochii. A explicat că este emoționat atunci când fotbaliștii vorbesc despre coechipierii lor care trec prin momente grele.

„Am suferit mult să ajungem aici, știm ce înseamnă, suferim, nu este ușor. Îi aud pe Romanchuk când vorbește despre Isenko, jucători care suferă. Suntem o familie, noi petrecem mai mult între noi decât cu soțiile și vrem să ne ajutăm. Este un moment foarte important pentru noi, să dăm totul pentru oraș și suporteri”, a spus Coelho.

Program încărcat pentru alb-albaștri

Filipe Coelho a analizat duelul cu Rapid București și a subliniat principalele pericole ale adversarului, dar și contextul dificil în care se află echipa sa, cu un program încărcat și mai puține zile de recuperare.

„Este un nou meci în care trebuie să performăm, să câștigăm punctele. Jucăm împotriva unei echipe care preferă tranzițiile ofensive. Au jucători importanți, rapizi, care pot dezechilibra oricând în timpul jocului. Au reușit să marcheze din faze fixe în multe meciuri, în special pe faza a doua, dar noi suntem pregătiți. Am lucrat foarte bine și este important să obținem toate punctele. Nu este un meci de șase puncte, cum s-ar spune. Desigur, mai sunt șase partide, toate sunt foarte importante, dar trei puncte valorează fiecare.

Depinde de noi lupta la titlu. Dacă ar fi să ne comparăm noi cu Dinamo și este un fapt real, nu o scuză, cred că avem cel puțin 10 meciuri în plus jucate în acest sezon. La fel și cu FC Argeș. Dar, împotriva celor de la Dinamo, avem mai puține zile la dispoziție de pregătire decât ei. La fel, din nou, și cu FC Argeș. Tocmai de aceea avem nevoie de suporteri. Ei și jucătorii pot face diferența în aceste momente. Noi vom da tot ce e mai bun.

Focusul este pe echipă, pe oraș, asta e cel mai important. Vrem să fim fericiți la final. În acest moment, doar noi ne putem ajuta. Norocul nu-l putem controla. Singurele lucruri pe care le pot controla sunt antrenamentele, modul în care lucrăm. Până în acest moment am ajuns în punctul în care să ne batem pentru ceea ce dorim, pentru că am muncit să ajungem aici. Toate echipele sunt bune, cu stiluri diferite de a juca. Toate meciurile sunt echilibrate și sunt mai multe lucruri care pot face diferența.

Dacă te uiți la ultimul scor pare că nu este echilibrat, dar trebuie să ne amintim că am jucat peste 70 de minute cu om în minus și chiar am continuat să avem posesia, să ne creăm ocazii. Lăsând trecutul, toate echipele sunt bune, dar credem în noi, în suporteri și cred că putem câștiga meciul cu Rapid“, a mai spus Coelho.

