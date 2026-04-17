Spital lăsat fără oxigen de un individ care a furat o țeavă și un robinet de la rezervorul din curte

Spitalul Sfântul Pantelimon din București a rămas fără oxigen joi seară, după ce un individ a furat o țeavă și un robinet de la rezervorul situat în curte.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității“.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

Oamenii legii au stabilit că o persoană a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, a distrus o componentă a instalației și a sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului.

Pacienții, oxigenați manual

Imediat după constatarea defecțiunii tehnice grave, instalația a devenit nefuncțională, iar personalul medical a fost nevoit să treacă la oxigenarea manuală a pacienților aflați în stare critică.

În acel moment, în secția ATI se aflau 14 persoane. Pentru a menține pacienții în siguranță până la remedierea defecțiunii, autoritățile au mobilizat resurse externe.

„A fost direcționată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (…) defecțiunea tehnică va fi remediată destul de repede”, au precizat oficialii Ministerului Sănătății.

Autoritățile desfășoară cercetări de amploare pentru identificarea și prinderea individului care a provocat distrugerile. Polițiștii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere și au demarat activități specifice pentru a-l localiza pe autorul furtului care a lăsat un întreg spital fără oxigen.

Citește şi: De ce nu-și lasă președintele Nicușor Dan copiii să se uite la televizor