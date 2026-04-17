Bărbatul care a furat o țeavă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Sf. Pantelimon a fost prins

Polițiștii l-au identificat pe bărbatul care a avariat joi seară un rezervor de oxigen de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București, precizează surse G4Media.

Acesta a fost dus la secția de poliție pentru audieri.

Poliția Capitalei a stabilit că bărbatul a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, a distrus o componentă a instalației și a sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului.

Rezervorul de oxigen a fost avariat, iar pompierii ISU București-Ilfov au oprit alimentarea cu oxigen până la remedierea defecțiunii.

Personalul medical a fost nevoit să treacă la oxigenarea manuală a pacienților aflați în stare critică. În acel moment, în secția ATI se aflau 14 persoane.

Pentru a menține pacienții în siguranță până la remedierea defecțiunii, autoritățile au mobilizat resurse externe. A fost direcționată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen.

Nu s-a impus evacuarea pacienților și a personalului medical.

