(VIDEO) Program Inspire VIP Electroputere între 17 – 23 aprilie

Michael 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D Avanpremiera

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Povestea legendarului cântăreț Michael Jackson (interpretat de nepotul său, Jaafar Jackson), supranumit Regele muzicii pop.

2D: Miercuri, Joi 21:00

2D MX4D: Miercuri, Joi 19:00

2D VIP+: Miercuri pana Joi 20:00

La grazia / Grațierea

Regia: Paolo Sorrentino

Cu: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano

Gen Film: Drama

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Mariano De Santis este Președintele Republicii italiene. Văduv, catolic, cu o fiică juristă, ca și el. La finalul mandatului său, apar ultimele obligații: să decidă cu privire la două cereri de grațiere delicate, adevărate dileme morale care se întrepătrund, într-un mod aparent complicat, cu viața sa privată. Un film despre putere, îndoială și responsabilitate, în stilul inconfundabil al lui Sorrentino.

Vineri pana Joi 18:00; 20:40

Disney Junior Cinema Club / Disney Junior în Cinema

Regia: Broni Likomanov, Richard Jeffery, Jojo Ramos Patrick

Cu: Bret Iwan, Dylan Alvarado, Leon Chen, Kaitlyn Robrock

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 63 min

Rating: AG

Disney Junior în Cinema îi invită pe cei mici să descopere magia cinematografiei prin experiențe distractive și captivante, create special pentru ei. Micii spectatori vor avea ocazia să își vadă pe marele ecran personajele preferate din serialele Omul de Fier și Prietenii lui Uimitori, Clubul lui Mickey Mouse+, Să ne jucăm cu Winnie de Pluș, Desene cu buticul lui Minnie: Hotelul Animăluțelor și Blue.

Vineri pana Joi 11:50; 13:20; 14:50; 16:20

Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin 2D / VIP+ 2D

Regia: Lee Cronin

Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy

Gen Film: Horror

Durată: 133 min

Rating: N 15

După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.

Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.

2D: Vineri pana Joi 15:50; 18:30; 21:10

2D VIP+: Vineri pana Marti 20:30

You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana 2D / VIP+ 2D

Regia: Kat Coiro

Cu: Regé-Jean Page, Marco Calvani, Halle Bailey, Desirée Popper

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 104 min

Rating: AG

Halle Bailey o interpretează pe Anna, o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și rătăcește prin anii ’20, luând o serie de decizii proaste. Când Anna își pierde dintr-o lovitură jobul de house-sitting (și locuința), o întâlnire întâmplătoare cu Matteo – un italian chipeș care are o vilă goală în Toscana – o face să plece spre Italia, în ciuda avertismentelor celei mai bune prietene a ei, mereu sincere, Claire (Aziza Scott, Home Before Dark).

2D: Vineri pana Joi 17:10; 19:20; 21:30

2D VIP+: Vineri pana Marti 18:15

Miercuri, Joi 17:30

Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi

Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 79 min

Rating: AG

Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:10

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 13:30

The Drama / Drama

Regia: Kristoffer Borgli

Cu: Robert Pattinson, Zendaya

Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste

Durată: 98 min

Rating: N 15

Comedia romantică „Drama” urmărește povestea de dragoste dintre Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson). Cei doi formează un cuplu cât se poate de fericit, însă viitorul relației lor este subit pus în pericol atunci când un secret tulburător iese la iveală cu doar câteva zile înainte de nunta lor. Cu umor și ironie, filmul explorează sensul expresiei „dragostea e oarbă” în timp ce tânărul cuplu încearcă mai cu stângăcie, mai cu prietenie să treacă de impas.

Vineri, Duminica pana Marti 16:40; 21:00

Sambata 17:30; Miercuri, Joi 16:40

Ready or Not 2: Here I Come / Scapă cine poate 2 2D / MX4D 2D

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Shawn Hatosy, Samara Weaving, Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand, Elijah Wood

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 104 min

Rating: IM 18

«Ready or Not 2: Here I Come» o urmărește pe Grace MacCaullay, singura supraviețuitoare a unui joc brutal care a dus la moartea soțului ei și a familiei acestuia. Acum, ea trebuie să-și protejeze sora mai mică, Faith, de familii rivale care se lupta pentru putere in acelasi joc mortal. Filmul îmbină comedia neagră cu horrorul, în timp ce Grace navighează într-o lume în care sistemele legale, bogăția și moralitatea sunt distorsionate pentru a-i servi pe cei puternici. Narațiunea explorează teme precum lupta de clasă, puterea transmisă din generație în generație și rezistența, transformând premisa de supraviețuire a filmului original într-o confruntare amplă între cei vânați și cei care cred că dețin regulile societății.

2D: Vineri, Duminica pana Joi 18:50

Sambata 15:20

2D MX4D: Vineri pana Marti 21:20

Miercuri, Joi 16:50

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul 3D / MX4D 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

3D Dublat: Vineri pana Joi 11:10; 13:10; 15:10

3D MX4D Dublat: Vineri pana Marti 12:00; 14:00

Miercuri, Joi 12:30

Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Phil Lord, Christopher Miller

Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller

Gen Film: Drama, SF, Thriller

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

2D: Vineri pana Joi 17:50; 20:50

2D MX4D: Vineri pana Marti 18:20

2D VIP+: Vineri pana Marti 15:00

Miercuri, Joi 14:20

The Last Whale Singer / Ultima balenă cântătoare

Regi Vincent Tong, Chimwemwe Miller, Bruce Dinsmore, Jen Viens, Jenna Wheeler-Hughes

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 99 min

Rating: AG

Când o creatură monstruoasă scapă de pe un iceberg care se topește, o balenă cu cocoașă adolescentă trebuie să-și înfrunte temerile și să se scufunde în adâncurile întunecate împreună cu prietenii săi, pentru a descoperi un cântec misterios care poate salva oceanele de la distrugere.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 12:30; 14:30

Sambata 13:00

Miercuri, Joi

Reminders of Him / Frânturi din el

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri pana Joi 15:40

Hoppers / Hopperi 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:40

Scream 7 MX4D 2D

Regia: Kevin Williamson

Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding

Gen Film: Horror, Mister

Durată: 114 min

Rating: N 15

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.

Vineri pana Marti 16:00

Miercuri, Joi 14:30

Băieți de oraș: Golden Boyz

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri pana Joi 15:40; 17:40; 19:40; 21:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.