Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 16 aprilie, să prelungească arestarea preventivă în cazul mercenarului Horaţiu Potra. Decizia este definitivă.

Fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, au scăpat de arestul la domiciliu. În cazul lor a fost instituită măsura controlului judiciar.

Potra se află în arest preventiv din 20 noiembrie 2025, când au fost adus sub escortă din Dubai, unde plecase pentru a scăpa de dosarul în care sunt este acuzat de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică – alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Citeşte şi: Guvernul României ia în calcul un nou val de listări la bursă pentru companii de stat