(VIDEO) Mehedinţi: Accident cu o victimă după ce un autotren a ieşit de pe carosabil

Magda Dragu

Un accident rutier a avut loc în această dimineaţă în localitatea Bucura, orașul Vânju Mare, județul Mehedinți, în care un autotren a părăsit partea carosabilă.

„La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, șoferul se afla în afara cabinei, fiind preluat de către echipajul medical pentru evaluare. Acesta a fost ulterior transportat la spital de echipajul SMURD, fiind conștient și cooperant“, potrivit ISU Mehedinţi.

Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. 

