Controale în zona Aeroportului Craiova. Polițiștii au dat amenzi și au retras certificate de înmatriculare

Polițiștii de la Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu cei de la Rutieră și specialiști ai Registrului Auto Român Craiova, au desfășurat o nouă acțiune în proximitatea Aeroportului Internațional Craiova.

Scopul principal al controalelor a fost:

prevenirea infracționalității în zona aeroportului,

reducerea riscului de accidente provocate de deficiențele tehnice ale autoturismelor.

Verificări la taxiuri, mașini de ride-sharing și rent a car

Acțiunea a vizat autoturismele companiilor de taxi, transport alternativ de persoane și mașinile utilizate în regim rent a car, dar și ceilalți participanți la trafic.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.000 de lei.

De asemenea, au fost retrase trei certificate de înmatriculare și o autorizație taxi.

Șofer amendat pentru lumini neomologate

Printre cazurile constatate de polițiști se numără și cel al unui bărbat din Craiova, care a fost prins conducând un autoturism echipat cu lumini de altă intensitate decât cele omologate.

Acesta a fost sancționat cu o amendă de 1.620 de lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002.

Totodată, polițiștii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare al autoturismului.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în zona Aeroportului Internațional Craiova.

