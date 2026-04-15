Aeroportul Henri Coandă intră într-un nou proces de modernizare. Vor fi schimbate lifturile, scările și trotuarele rulante

Compania Națională Aeroporturi București accelerează procesul de modernizare a Aeroportului Henri Coandă și anunță finalizarea licitației pentru înlocuirea trotuarelor rulante, lifturilor și scărilor rulante din aeroport.

Contractul are o valoare de 24.390.592 de lei și face parte din planul de modernizare a infrastructurii aeroportuare.

Zeci de echipamente vor fi înlocuite

Potrivit CNAB, în cadrul proiectului vor fi înlocuite:

19 lifturi;

19 scări rulante;

4 trotuare rulante;

2 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă;

vor fi montate suplimentar alte două platforme pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Totodată, va fi implementat un sistem integrat de monitorizare pentru noile instalații și echipamente modernizate.

Lucrările vor fi realizate etapizat, pe parcursul a trei ani

La licitația organizată de Compania Națională Aeroporturi București s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, în calitate de ofertant-lider.

Din asociere mai fac parte firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Reprezentanții CNAB au precizat că lucrările vor fi implementate etapizat, pe parcursul a trei ani, pentru a reduce cât mai mult disconfortul pasagerilor.

Modernizarea este considerată necesară în contextul creșterii traficului de pasageri și al nevoii de îmbunătățire a condițiilor din cel mai mare aeroport din România.

