Femeie de 38 de ani din Drăgășani, dată dispărută după ce a plecat de acasă la sfârșitul lunii martie

Polițiștii din Drăgășani desfășoară activități pentru găsirea unei femei de 38 de ani, din județul Vâlcea, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută pe 14 aprilie 2026, de către cumnata femeii, care a anunțat că Radu Simona locuia la aceeași adresă și a fost văzută ultima dată la sfârșitul lunii martie.

Nu este la prima plecare voluntară

Potrivit polițiștilor, femeia nu este la prima plecare de acest gen.

De fiecare dată anterior, aceasta s-a întors la domiciliu, însă de această dată nu a mai revenit și nu au mai fost obținute informații despre locul în care s-ar afla.

Până în acest moment, nu sunt cunoscute detalii privind hainele pe care le purta la momentul dispariției.

Semnalmentele femeii dispărute

Radu Simona are următoarele semnalmente:

înălțime: aproximativ 1,55 metri;

greutate: aproximativ 55 de kilograme;

păr: negru, scurt.

Polițiștii continuă căutările și fac apel la cetățeni.

Persoanele care pot oferi informații utile pentru găsirea femeii sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

