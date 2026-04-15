(VIDEO) Olt: Incendiu puternic la o locuință din Brebeni

Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit în noaptea trecută în comuna Brebeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD.

Flăcările au cuprins acoperișul și mai multe camere ale casei

În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul locuinței și la bunurile aflate în interior.

Pompierii au intervenit aproximativ două ore pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru îndepărtarea efectelor negative produse de flăcări.

În urma incendiului au ars bunurile din patru camere de locuit, o bucătărie și acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă: un scurtcircuit la o priză defectă

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la o priză cu defecțiuni sau improvizații.

Pompierii recomandă verificarea periodică a instalațiilor electrice și evitarea folosirii prizelor defecte sau improvizate, pentru a preveni astfel de incidente.

