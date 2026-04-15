(VIDEO) Israelul și Libanul au purtat primele discuții directe din 1993

Israelul și Libanul au purtat primele discuții diplomatice directe din ultimii peste 30 de ani, într-o încercare rară de a reduce tensiunile și de a pune capăt conflictului dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Întâlnirea, mediată de Statele Unite la Washington, este considerată un pas important într-o regiune marcată de violențe, atacuri și crize umanitare.

Primele negocieri directe după mai bine de trei decenii

Secretarul de Stat american Marco Rubio a descris discuțiile drept o „oportunitate istorică” pentru reducerea influenței Hezbollah în Liban și pentru stabilizarea regiunii.

Potrivit unei declarații oficiale a SUA, Israelul și Libanul au convenit să lanseze negocieri directe, urmând ca data și locul viitoarelor întâlniri să fie stabilite ulterior.

Israelul a transmis că obiectivul principal este dezarmarea tuturor grupărilor armate nestatale, o referire directă la Hezbollah.

De cealaltă parte, Libanul a cerut un armistițiu și măsuri concrete pentru reducerea crizei umanitare care afectează țara.

Peste 2.000 de morți și un milion de persoane strămutate

Conflictul dintre Israel și Hezbollah s-a intensificat în ultimele luni. De la începutul operațiunilor militare israeliene în Liban, pe 2 martie, peste 2.000 de persoane au fost ucise.

În același timp, aproximativ un milion de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele din cauza luptelor.

În timpul întâlnirii de la Washington, Hezbollah a revendicat cel puțin 24 de atacuri asupra Israelului și asupra trupelor israeliene aflate în Liban.

Sirenele de avertizare pentru drone și rachete au răsunat în nordul Israelului pe parcursul întregii zile.

Libanul vrea încetarea focului, Israelul cere dezarmarea Hezbollah

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tommy Pigott, a declarat că ambele părți și-au exprimat dorința de a reduce influența Hezbollah.

Totodată, Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra în fața atacurilor grupării.

Președintele libanez Joseph Aoun a transmis că speră ca aceste discuții să reprezinte „începutul sfârșitului suferinței poporului libanez”, în special pentru locuitorii din sudul țării.

El a susținut că singura soluție pe termen lung este ca armata libaneză să fie singura responsabilă pentru securitatea întregii zone, potrivit BBC.

Hezbollah refuză să respecte eventualele înțelegeri

Șansele unui acord rămân însă fragile. Hezbollah a transmis deja că nu se consideră obligată să respecte eventualele înțelegeri încheiate la Washington.

„Nu suntem legați de ceea ce au convenit”, a declarat Wafiq Safa, membru al consiliului politic al Hezbollah.

Fondată în 1982, Hezbollah este una dintre cele mai puternice grupări armate din Orientul Mijlociu și are o influență majoră în sudul Libanului și în sudul Beirutului.

În plus, politicienii afiliați organizației ocupă funcții importante în guvernul libanez.

Iranul vrea includerea Libanului în orice armistițiu

În paralel, Iranul a insistat în cadrul unor discuții separate cu SUA ca Libanul să fie inclus într-un eventual armistițiu regional.

Totuși, atât Washingtonul, cât și Israelul au respins această variantă.

Oficialii americani au precizat că întâlnirea dintre Israel și Liban fusese planificată cu aproximativ o lună înainte de negocierile separate dintre SUA și Iran.

