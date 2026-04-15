Craiovenii se plâng că o parte a Cimitirului Sineasca rămâne noaptea în beznă. În întunericul nopţii, hoţii îşi fac de cap

Tot mai mulți craioveni reclamă faptul că o mare parte din Cimitirul Sineasca, în special zona dinspre Parcul Cornitoiu, rămâne complet neiluminată pe timpul nopții, transformând vizitele la mormintele celor dragi într-o experiență dificilă și nesigură, acum în perioada sărbătorilor. În plus, în acest fel sunt încurajaţi cei care fură florile, coroanele şi diversele obiecte de la morminte.

Prin urmare, întunericul și nesiguranța au devenit o realitate în acest loc, iar oamenii spun că se simt abandonați de autorități.

„O mare parte a cimitirului Sineasca, partea de vis a vis de Parcul Cornitoiu, pe timpul nopții este scufundată în beznă totală. Nu există niciun stâlp de iluminat public sau măcar stâlpi cu felinare care se pot încărca solar. Având în vedere ca în noaptea de Înviere sunt mulți oameni care vin cu Lumina la mormintele celor dragi, fiecare se descurcă cum poate. Dacă aduci flori/coronițe, oricând în timpul anului, dar mai ales de sărbători, acestea dispar rapid, la fel ca și florile de pe morminte, vasele pentru flori Azi noapte era o mașină de la Locală în cimitir, pe aleea principală, mergând încet, dar cu girofarurile pornite, care mai apoi a ieșit în afara cimitirului și a stat în fața porții cimitirului cu motorul pornit. Oare cei de la Primăria Craiova au de gând să rezolve problema iluminatului public în întreg cimitirul, nu numai pe aleea principală, pentru a preveni furturile?”, spune o craioveancă.

Lipsa iluminatului şi paza proastă încurajează furturile

Problemele nu se opresc la iluminat. Sunt craioveni care reclamă furturi repetate din cimitir: flori, candele, vase decorative sau chiar elemente de construcție dispar fără urmă.

„În acea parte am eu părinții înmormântați, mamei mele i-au furat stâlpul acela de lemn. Vă dați seama în ce hal am ajuns? Mi-au furat vază cu flori, am pus multe candele și pe acelea mi le-au furat. Le-am zis portarilor și au zis că ei nu au nici o putere, că nu au ce face”, povestește o femeie.

Iluminat şi vigilenţă

Oamenii spun că astfel de situații sunt frecvente și că nu există o descurajare reală a acestor fapte. În lipsa unor patrule și a supravegherii video, zonele întunecate devin vulnerabile.

Responsabilitatea pentru administrarea și siguranța cimitirului aparține societăţii Primăriei Craiova, însă până acum nu au fost anunțate măsuri concrete pentru remedierea situației din teren.

Craiovenii care îi au înmormântaţi aici pe cei dragi cer lucruri elementare: iluminat public funcțional, camere de supraveghere și patrule reale, nu doar o prezență formală.

„Nu cerem lux. Cerem lumină și siguranță. Atât”, spun cei care au aici mormintele celor dragi.

Deocamdată, în Cimitirul Sineasca, întunericul rămâne constant, iar odată cu el persistă și sentimentul că un loc al memoriei a fost lăsat de izbelişte.

Reprezentanţii Eco Urbis SRL, societatea care are în adminsitrarea cimitirele oraşului a transmis următoarea precizare: