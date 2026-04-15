(VIDEO) Operațiunea Speed Marathon, organizată de Poliția Rutieră pe străzile din Dolj

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj se alătură în această săptămână acțiunii europene SPEED, sub egida ROADPOL, pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți.

„În perioada 13–19 aprilie a.c., monitorizăm cu prioritate respectarea regimului legal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru.

Totodată, astăzi, 15 aprilie, în intervalul orar 00:00 – 24:00 se desfășoară acțiunea ROADPOL Speed Marathon, în cadrul căreia controalele vor fi intensificate pe întreaga durată a zilei“, potrivit IPJ Dolj.

Polițiștii rutieri vor acționa pentru folosirea la capacitate maximă a echipamentelor de măsurare a vitezei, asigurarea unei prezențe vizibile în trafic, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță.

Indiferent de destinație, respectarea limitelor de viteză rămâne cea mai simplă și eficientă metodă de a preveni o tragedie.

