Comisia Europeană cere statelor UE să introducă o zi de telemuncă, să ieftinească transportul public și să reducă taxele la electricitate

Munca de acasă, renunțarea la zborurile în interes de serviciu și utilizarea mai largă a transportului public se numără printre măsurile avansate de Comisia Europeană pentru a atenua impactul asupra prețurilor la energie și aprovizionării cu combustibili, provocat de războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Propunerile figurează într-un proiect al Planului de Acțiune Energetică, consultat de El Pais.

Noua strategie va fi prezentată săptămâna viitoare de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Mobilitatea electrică și extinderea transportului public

În document, statelor membre li se cere să introducă subvenții pentru biletele de tren și să adopte măsuri care să încurajeze utilizarea transportului public de către angajați.

Bruxelles-ul mai vrea să promoveze alternative la deplasarea cu mașina și să sprijine vehiculele electrice și inteligente.

„Mobilitatea electrică și extinderea transportului public oferă o soluție imediată, deoarece fiecare kilometru parcurs cu o mașină electrică costă semnificativ mai puțin decât în cazul uneia pe benzină, la prețurile actuale ale petrolului”, arată proiectul, care este încă în lucru și poate suferi modificări.

Costuri suplimentare de 22 de miliarde de euro în urma războiului purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu

Conflictul declanșat de Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a dus la închiderea strâmtorii Ormuz – prin care tranzitează în vremuri de pace 20% din petrolul și gazele comercializate pe plan mondial – a generat costuri suplimentare de peste 22 de miliarde de euro la importurile de combustibili fosili ale Europei, arată datele Comisiei Europene.

Pe fondul incertitudinilor legate de negocierile dintre Teheran și Washington, Bruxelles-ul consideră că este nevoie de acțiuni imediate.

Liderii celor 27 de state membre i-au cerut Ursulei von der Leyen, în urmă cu trei săptămâni, să propună un plan de răspuns la actuala criză.

„Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată o scădere a capacității de producție pentru gaz, petrol, combustibil pentru aviație și produse chimice. Recomandarea de moderare este utilă“, a subliniat vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera.

De altfel, companiile aeroportuare europene au avertizat că penuria de combustibil s-ar putea manifesta în câteva săptămâni dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, întrucât 40% din combustibilul utilizat de companiile aeriene din Europa provine din Orientul Mijlociu.

Planul Bruxelles-ului: o zi de telemuncă obligatorie, mersul cu bicicleta, zone fără mașini în orașe

Bruxelles-ul propune ca firmele să introducă cel puțin o zi de telemuncă obligatorie pe săptămână, acolo unde este posibil.

Este recomandată sprijinirea publică a sistemelor de biciclete partajate și alte soluții de micromobilitate, extinderea zonelor fără mașini și decretarea de zile fără trafic auto în orașe.

Se mai solicită crearea de benzi dedicate, locuri de parcare și taxe reduse pentru vehiculele cu grad mare de ocupare.

În documentul care va fi transmis statelor membre, Comisia susține că există resurse financiare europene pentru a atenua efectele conflictului, printre care Mecanismul de Redresare și Reziliență (cu 184 de miliarde de euro) și fondurile politicii de coeziune (cu 38 de miliarde de euro).

Bruxelles-ul estimează că sunt necesare investiții anuale de aproximativ 660 de miliarde de euro până în 2030.

Pentru a consolida tranziția către energii regenerabile și a reduce dependența de combustibilii fosili, a căror vulnerabilitate a fost evidențiată de actuala criză, Comisia mai vrea măsuri publice de sprijin la achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea accelerată a infrastructurii de încărcare, încă insuficientă în multe state membre.

În plus, este recomandată creșterea ponderii vehiculelor electrice în flotele de transport public.

Executivul european a dat exemplu inițiativa Spaniei de a reduce tarifele la transportul public cu cel puțin 30%, ajungând până la gratuitate în unele regiuni.

Sunt menționate și măsurile din Franța, unde au fost legiferate subvenții ample pentru pompe de căldură, energie geotermală și solară și a fost constituit un fond de 500 de milioane de euro pentru ca industria să renunțe la combustibilii fosili.

Comisia vrea reducerea taxelor la electricitate în statele membre

Comisia Europeană vrea reducerea consumului de combustibili fosili nu doar din motive de mediu, ci și din considerente strategice și de securitate.

Se propune, astfel, reducerea taxelor la electricitate pentru a diminua utilizarea surselor neregenerabile.

Strategia include modificarea directivei privind fiscalitatea produselor energetice, astfel încât electricitatea să fie taxată mai puțin decât combustibilii fosili.

„În 2024, costurile de rețea au reprezentat 27% din factura de electricitate pentru gospodării și 21% pentru companii. Taxele și impozitele au adăugat încă 24% la prețul pentru gospodării și 16% pentru companii. Introducerea unor norme armonizate pentru reducerea acestor costuri va avea un impact semnificativ asupra accesibilității și competitivității”, se mai precizează în document.

Bruxelles-ul ia în calcul și acordarea unei flexibilități mai mari statelor membre, pentru ca acestea să aplice taxe zero la electricitate în cazul industriilor mari consumatoare de energie.

