Dr. Ștefan Popa, pneumolog la Clinica Speranța, vorbește despre virozele respiratorii, importanța tratamentului și când trebuie să mergem la specialist

Odată cu venirea primăverii, tot mai mulți oameni ajung la medic din cauza problemelor respiratorii. Gripa, virozele respiratorii și alergiile sunt cele mai frecvente afecțiuni în această perioadă.

Medicul pneumolog Dan Popa, de la Clinica Speranța, ne vorbește despre virozele de sezon, gripă și alergii. Este important ca oamenii să știe să le diferențieze și să nu ia tratament la întâmplare a explicat medicul.

Specialistul atrage atenția că, în această perioadă, prevenția și informarea corectă sunt esențiale pentru a evita complicațiile și pentru a trece mai ușor peste sezonul afecțiunilor respiratorii.

Virozele respiratorii și gripa au un impact negativ major asupra persoanelor care suferă de astm bronșic sau BPOC

Virozele respiratorii și gripa pot accentua semnificativ BPOC (Bronhopneumopatia Obstructivă Cronică) și astmul. Infecțiile virale sunt adesea declanșatoare ale crizelor de astm și cauze principale ale acutizărilor BPOC. Virozele (răceala comună) pot declanșa atacuri de astm, provocând o inflamație crescută a căilor respiratorii. Gripa și alte viroze sunt un factor major de risc pentru exacerbările BPOC. Aceste infecții pot provoca o creștere a producției de mucus, tuse intensă, dificultăți de respirație (dispnee) și wheezing (respirație șuierătoare).Vaccinarea antigripală este esențială pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice pentru a reduce riscul de complicații. Infecțiile virale pot transforma o infecție ușoară într-o problemă serioasă de sănătate, necesitând uneori ajustarea tratamentului de fond pentru astm sau BPOC.