85.000 de euro, pulverizaţi pe un sistem de arteziene în Parcul Romanescu

Până la finalul Târgului de Paşte organizat în Parcul Romanescu, ECO URBIS CRAIOVA SRL vrea să mai îmbunăţească peisajul de pe lac. În acest sens, societatea plăteşte aproximativ 85.000 de euro pentru un sistem de fântâni arteziene plutitoare, cu efecte speciale. Chiar dacă primăria a investit mult mai puţini bani în organizarea târgului în acest an, se pare că mulţi bani se scurg şi prin intermediul societăţilor din subordine pentru a plusa la imaginea târgului.

ECO URBIS vrea efecte impresionante în Parcul Romanescu

În plină activitate a Târgului de Paşte din Craiova, ECO URBIS CRAIOVA tocmai a atribuit contractul pentru „Furnizare Sistem de fântâni arteziene plutitoare, cu joc de lumini – spoturi RGB şi joc de apă“, în sistemul public de licitaţii. Noua achiziţie mai scoate din bugetul local încă 423.698 de lei, fără TVA.

Dacă e să facem o comparaţie cu bugetul pus la dispoziţie de Primăria Craiova pentru organizarea Târgului de Paşte din acest an, suma care zboară pe sistemul de fântâni arteziene este mai mare. Dacă în organizare, municipalitatea a investit 319.900 de lei, fără TVA, pentru sistemul de arteziene ECO URBIS plăteşte cu 103.798 de lei mai mult.

Reprezentanţii societăţii susţin că obiectivul acestei achiziţii este acela de a amenaja lacul. „În vederea efectuării lucrărilor de amenajare a lacului din parcul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova se intenţionează achiziţia unui sistem de fântâni arteziene plutitoare. Acest sistem de fântâni arteziene plutitoare reprezintă o soluție excelentă pentru lacuri de dimensiuni mari, producând un efect impresionant, oferind o serie de avantaje, dintre care cel mai important este aspectul decorativ“, au menţionat reprezentanţii ECO URBIS, în descrierea contractului.

Ce firmă aduce sistemul de fântâni arteziene plutitoare

La licitaţia care s-a derulat destul de rapid şi-au depus ofertele două firme. Este vorba despre HIWATERS SOLUTIONS şi SAGA CONCEPT. Aceasta din urmă, care are sediul în Bucureşti, a şi pus mână pe contract, oferind un preţ de 423.698 de lei, fără TVA. ECO URBIS estimase, iniţial, un cost total de 437.916 de lei, fără TVA. Pentru aceşti bani, firma de la Bucureşti trebuie să ofere un sistem de arteziene plutitoare, care să conţină: trei diuze tip „palmier”, două diuze tip Smooth Bore, cinci flotoare plutitoare, trei pompe de suprafaţă pentru ape murdare, cameră tehnică de lucru cu pompă de santină, încă două pompe de suprafaţă cu debit mai mare, tablou de comandă, spoturi cu led RGB cu surse şi filtre din inox pentru ape murdare.

Artificiile şi hologramele încă nu se ştie ce hram poartă

Chiar dacă pe lacul din parc continuă investiţiile pentru efecte speciale, sumele folosite pentru întregul spectacol cu artificii şi holograme încă sunt o enigmă. Vă reamintim că GdS a întrebat Primăria Craiova, în urmă cu mai bine de o săptămână, de unde provin banii pentru aceste efecte speciale şi care sunt sumele investite. Nici până în acest moment nu am primit un răspuns. Tot ce se cunoaşte este faptul că Opera Română Craiova a fost însărcinată cu activităţile ce ţin de focurile de artificii şi că banii folosiţi ar proveni dintr-o sponsorizare. Însă, niciun reprezentant al municipalităţii nu s-a obosit până acum să răspunsă solicitărilor legate de acest subiect.

Nicio reacţie despre teroarea prin care trec animalele din cauza artificiilor

La fel de tăcute sunt autorităţile locale şi în legătură cu numeroasele critici aduse în spaţiul public despre deranjul pe care trebuie să îl suporte animalele din Parcul Nicolae Romanescu atunci când are loc spectacolul cu artificii sau când muzica din cadrul târgului răsună prea tare pentru auzul fin al animalelor. Două asociaţii pentru protecţia animalelor au fost foarte critice la adresa autorităţile, ba chiar au creat o petiţie pentru interzicerea grădinilor zoologice, pe motiv că animalele suferă în captivitate, iar acum sunte terorizate cele din Parcul Romanescu. Nici cetăţenii iubitori de animale nu au tăcut şi au adus critici la adresa autorităţilor. În ciuda întregii tevaturi, municipalitatea tace mâlc şi nu a făcut niciun fel de clarificări în acest sens.

