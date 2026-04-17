Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franța), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi seara, după ce chinezoaica Xinyu Wang a abandonat în primul set, la scorul de 5-3.

Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, a fost declarată învingătoare după numai 43 de minute.

Acesta a fost primul său duel cu Wang (24 ani, 32 WTA).

Cîrstea și-a asigurat un cec de 7.025 de euro și 54 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi maghiara Anna Bondar

