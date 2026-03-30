Petrolul explodează peste 115 dolari. Bursele asiatice se prăbușesc pe fondul războiului din Iran

De Mariana BUTNARIU
Tensiunile din Orientul Mijlociu zguduie piețele
Tensiunile din Orientul Mijlociu zguduie piețele

Piețele globale sunt din nou sub presiune, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a intrat în a cincea săptămână, Potrivit BBC.

Prețul petrolului a explodat, iar bursele asiatice au reacționat imediat:

  • indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu aproximativ 4,5%,
  • indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut circa 4%.

Petrolul atinge niveluri record

Prețurile energiei au crescut accelerat:

  • petrolul Brent a depășit 115 dolari/baril,
  • petrolul american a trecut de 100 dolari/baril.

Creșterea vine pe fondul temerilor privind blocarea aprovizionării globale cu energie. Potrivit analizelor recente, petrolul este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere lunară din istorie .

Punctele critice: Ormuz și Bab al-Mandeb

Situația este agravată de riscurile din două zone esențiale:

  • Strâmtoarea Ormuz – pe unde trece aproximativ 20% din petrolul mondial,
  • Bab al-Mandeb – vital pentru transporturile energetice.

Blocarea acestor rute ar putea provoca o criză majoră de aprovizionare, potrivit BBC.

Conflictul se extinde periculos

Escaladarea vine după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat Israelul, extinzând conflictul regional .

În același timp:

  • Iranul amenință cu atacuri asupra intereselor americane și israeliene,
  • SUA au trimis mii de soldați suplimentari în regiune,
  • declarațiile dure ale lui Donald Trump amplifică tensiunile.

Impact global: piețe, inflație și economie

Creșterea prețului petrolului are efecte în lanț:

  • crește inflația globală,
  • scade încrederea investitorilor,
  • pune presiune pe consumatori.

Analiștii avertizează că petrolul ar putea ajunge la 130 dolari/baril în următoarele săptămâni dacă situația nu se stabilizează.

Risc de încetinire economică

Experții avertizează asupra unui scenariu îngrijorător:

  • costuri mai mari pentru energie și alimente,
  • consumatori cu mai puțini bani,
  • posibilă încetinire economică globală.

Citește și: Alertă de inundații în Vrancea. Zeci de oameni evacuați, peste 160 au refuzat să plece

