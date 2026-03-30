Petrolul explodează peste 115 dolari. Bursele asiatice se prăbușesc pe fondul războiului din Iran

Piețele globale sunt din nou sub presiune, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a intrat în a cincea săptămână, Potrivit BBC.
Prețul petrolului a explodat, iar bursele asiatice au reacționat imediat:
- indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu aproximativ 4,5%,
- indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut circa 4%.
Petrolul atinge niveluri record
Prețurile energiei au crescut accelerat:
- petrolul Brent a depășit 115 dolari/baril,
- petrolul american a trecut de 100 dolari/baril.
Creșterea vine pe fondul temerilor privind blocarea aprovizionării globale cu energie. Potrivit analizelor recente, petrolul este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere lunară din istorie .
Punctele critice: Ormuz și Bab al-Mandeb
Situația este agravată de riscurile din două zone esențiale:
- Strâmtoarea Ormuz – pe unde trece aproximativ 20% din petrolul mondial,
- Bab al-Mandeb – vital pentru transporturile energetice.
Blocarea acestor rute ar putea provoca o criză majoră de aprovizionare, potrivit BBC.
Conflictul se extinde periculos
Escaladarea vine după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat Israelul, extinzând conflictul regional .
În același timp:
- Iranul amenință cu atacuri asupra intereselor americane și israeliene,
- SUA au trimis mii de soldați suplimentari în regiune,
- declarațiile dure ale lui Donald Trump amplifică tensiunile.
Impact global: piețe, inflație și economie
Creșterea prețului petrolului are efecte în lanț:
- crește inflația globală,
- scade încrederea investitorilor,
- pune presiune pe consumatori.
Analiștii avertizează că petrolul ar putea ajunge la 130 dolari/baril în următoarele săptămâni dacă situația nu se stabilizează.
Risc de încetinire economică
Experții avertizează asupra unui scenariu îngrijorător:
- costuri mai mari pentru energie și alimente,
- consumatori cu mai puțini bani,
- posibilă încetinire economică globală.
Citește și: Alertă de inundații în Vrancea. Zeci de oameni evacuați, peste 160 au refuzat să plece