Petrolul explodează peste 115 dolari. Bursele asiatice se prăbușesc pe fondul războiului din Iran

Piețele globale sunt din nou sub presiune, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a intrat în a cincea săptămână, Potrivit BBC.

Prețul petrolului a explodat, iar bursele asiatice au reacționat imediat:

indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu aproximativ 4,5%,

indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut circa 4%.

Petrolul atinge niveluri record

Prețurile energiei au crescut accelerat:

petrolul Brent a depășit 115 dolari/baril,

petrolul american a trecut de 100 dolari/baril.

Creșterea vine pe fondul temerilor privind blocarea aprovizionării globale cu energie. Potrivit analizelor recente, petrolul este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere lunară din istorie .

Punctele critice: Ormuz și Bab al-Mandeb

Situația este agravată de riscurile din două zone esențiale:

Strâmtoarea Ormuz – pe unde trece aproximativ 20% din petrolul mondial,

Bab al-Mandeb – vital pentru transporturile energetice.

Blocarea acestor rute ar putea provoca o criză majoră de aprovizionare, potrivit BBC.

Conflictul se extinde periculos

Escaladarea vine după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat Israelul, extinzând conflictul regional .

În același timp:

Iranul amenință cu atacuri asupra intereselor americane și israeliene,

SUA au trimis mii de soldați suplimentari în regiune,

declarațiile dure ale lui Donald Trump amplifică tensiunile.

Impact global: piețe, inflație și economie

Creșterea prețului petrolului are efecte în lanț:

crește inflația globală,

scade încrederea investitorilor,

pune presiune pe consumatori.

Analiștii avertizează că petrolul ar putea ajunge la 130 dolari/baril în următoarele săptămâni dacă situația nu se stabilizează.

Risc de încetinire economică

Experții avertizează asupra unui scenariu îngrijorător:

costuri mai mari pentru energie și alimente,

consumatori cu mai puțini bani,

posibilă încetinire economică globală.

