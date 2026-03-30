Alertă de inundații în Vrancea. Zeci de oameni evacuați, peste 160 au refuzat să plece

Mai multe persoane din județul Vrancea au fost evacuate preventiv sau s-au autoevacuat în noaptea de duminică spre luni, din cauza condițiilor hidrometeorologice severe. A fost emis un mesaj RO-Alert. O persoană izolată de o viitură pe râul Putna, în comuna Garoafa, Vrancea, a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică.
Situația este tensionată în special în două localități:
- Mirceștii Vechi (comuna Vânători),
- Biliești.
Peste 160 de oameni au refuzat evacuarea
Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea:
- 16 persoane s-au autoevacuat la rude,
- 4 persoane au fost evacuate la școală,
- 3 persoane urmează să fie evacuate la cămin cultural,
- 2 persoane s-au autoevacuat.
În schimb, peste 160 de persoane au refuzat evacuarea, în ciuda riscurilor.
Pericol major pe râul Putna
Decizia evacuării preventive a fost luată în contextul:
- precipitațiilor abundente,
- creșterii debitelor pe râul Putna,
- riscului crescut de inundații.
Autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru protejarea vieților și bunurilor.
Mobilizare masivă de forțe
Peste 200 de salvatori și forțe de ordine sunt în teren:
- pompieri ISU,
- polițiști,
- jandarmi.
Aceștia intervin cu:
- 65 de mijloace tehnice,
- 500 metri de diguri mobile,
- 2.000 de saci de nisip.
În plus, 50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină.
Intervenții pentru limitarea pagubelor
Și Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea acționează în teren cu:
- 34 de lucrători,
- 11 utilaje.
Scopul este consolidarea zonelor vulnerabile și prevenirea extinderii inundațiilor.
Autoritățile, în alertă maximă
După emiterea avertizărilor de cod galben și portocaliu, a fost activat:
- Centrul Județean pentru Coordonarea Intervenției,
- capacitatea operațională a structurilor MAI a fost suplimentată.
Autoritățile monitorizează permanent situația și fac apel la populație:
– să respecte indicațiile echipajelor,
– să evite zonele cu risc.
