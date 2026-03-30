Alertă de inundații în Vrancea. Zeci de oameni evacuați, peste 160 au refuzat să plece

Mai multe persoane din județul Vrancea au fost evacuate preventiv sau s-au autoevacuat în noaptea de duminică spre luni, din cauza condițiilor hidrometeorologice severe. A fost emis un mesaj RO-Alert. O persoană izolată de o viitură pe râul Putna, în comuna Garoafa, Vrancea, a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică.

Situația este tensionată în special în două localități:

Mirceștii Vechi (comuna Vânători),

Biliești.

Peste 160 de oameni au refuzat evacuarea

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea:

16 persoane s-au autoevacuat la rude,

4 persoane au fost evacuate la școală,

3 persoane urmează să fie evacuate la cămin cultural,

2 persoane s-au autoevacuat.

În schimb, peste 160 de persoane au refuzat evacuarea, în ciuda riscurilor.

Pericol major pe râul Putna

Decizia evacuării preventive a fost luată în contextul:

precipitațiilor abundente,

creșterii debitelor pe râul Putna,

riscului crescut de inundații.

Autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru protejarea vieților și bunurilor.

Mobilizare masivă de forțe

Peste 200 de salvatori și forțe de ordine sunt în teren:

pompieri ISU,

polițiști,

jandarmi.

Aceștia intervin cu:

65 de mijloace tehnice,

500 metri de diguri mobile,

2.000 de saci de nisip.

În plus, 50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină.

Intervenții pentru limitarea pagubelor

Și Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea acționează în teren cu:

34 de lucrători,

11 utilaje.

Scopul este consolidarea zonelor vulnerabile și prevenirea extinderii inundațiilor.

Autoritățile, în alertă maximă

După emiterea avertizărilor de cod galben și portocaliu, a fost activat:

Centrul Județean pentru Coordonarea Intervenției,

capacitatea operațională a structurilor MAI a fost suplimentată.

Autoritățile monitorizează permanent situația și fac apel la populație:

– să respecte indicațiile echipajelor,

– să evite zonele cu risc.

Citește și: Cărțile Pokémon devin investiții de milioane