Cărțile Pokémon devin investiții de milioane

Cărțile Pokémon nu mai sunt simple obiecte nostalgice din anii ’90 și 2000. Tot mai mulți proprietari le tratează astăzi ca pe active alternative, unele dintre cele mai rare exemplare reușind să depășească randamentele tradiționale ale piețelor financiare.

Randamente care rivalizează bursa

În perioade-cheie, precum boom-ul din pandemie sau creșterea accelerată din 2025, indicii care urmăresc vânzările de cărți Pokémon au generat câștiguri impresionante. Acestea au depășit randamentul mediu anual al indicelui S&P 500, estimat la 10–12%.

Chiar dacă comparația nu este perfectă – piața bursieră are un istoric mult mai lung – performanța acestor colecții în anumite momente este greu de ignorat.

Recorduri spectaculoase

La vârful pieței, sumele sunt uluitoare. O carte rară Pikachu Illustrator, deținută de celebrul Logan Paul, s-a vândut cu peste 16 milioane de dolari, stabilind un record absolut pentru o carte de tranzacționare.

Experții spun că astfel de piese ar putea să nu mai apară niciodată la vânzare, potrivit CNBC.

Ce determină valoarea unei cărți

Valoarea unei cărți Pokémon depinde de mai mulți factori esențiali:

Raritatea,

Importanța personajului,

Starea (grading-ul).

Evaluarea se face pe o scară de la 1 la 10, iar diferențele sunt uriașe. O carte evaluată perfect (nota 10) poate valora de zeci sau chiar sute de ori mai mult decât aceeași carte într-o stare slabă.

Boom-ul alimentat de celebrități și pandemie

Interesul pentru aceste colecții a explodat în timpul pandemiei. Cheltuielile pentru cărți non-sportive, inclusiv Pokémon, au crescut cu 350% între 2020 și 2025.

Fenomenul a fost amplificat și de vedete precum:

Post Malone

Steve Aoki

Kevin O’Leary

Aceștia au contribuit la transformarea hobby-ului într-un trend global.

Investiție sau risc?

Deși randamentele pot fi spectaculoase, riscurile sunt reale:

Prețuri extrem de volatile

Influență mare din hype

Lipsa stabilității piețelor tradiționale

Cu toate acestea, anumite cărți rare continuă să depășească performanțele pieței.

