Spitalul Regional de Urgență Craiova: lucrările depășesc pragul de 10%, se lucrează la etajul al doilea



Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova depășesc în prezent stadiul de 10%, asigurările le dă chiar constructorul.Pe șantier se lucrează în ritm susținut, fiind utilizate până acum aproximativ 7.000 de tone de armătură și turnați peste 42.000 de metri cubi de beton. S-a ajuns la cel de-al doilea etaj.

În fapt, lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova se desfășoară în prezent la nivelul etajului al doilea, potrivit declarațiilor făcute de Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății. Proiectul avansează fără blocaje administrative, spre deosebire de alte investiții similare pentru că, în cazul șantierului de la Craiova, procedurile de achiziție s-au desfășurat fără contestații, ceea ce a permis demararea rapidă a lucrărilor.

„La Craiova nu au existat contestații. Acolo s-a finalizat licitația, nu s-a contestat. Este o asociere de constructori români. Cei mai mari constructori români s-au asociat și fac o treabă excelentă”, declară acesta.

Spitalul regional din Craiova ar urma să devină funcțional la finalul anului 2028, dacă ritmul actual se menține.

În paralel cu lucrările de construcție, autoritățile pregătesc și etapa de dotare. Ministrul anunță că, în această vară, urmează să fie lansate licitațiile pentru echipamentele medicale.



„Licitația se va derula în paralel cu execuția lucrărilor, astfel încât, în momentul în care construcția este aproape finalizată, să poată fi livrate și echipamentele”, precizează Alexandru Rogobete, adăugând că aceeași strategie va fi aplicată și pentru proiectele de la Iași și Cluj.



Mii de tone de armătură și beton



Execuția este asigurată de o asociere formată din companiile Constructii Erbașu, Concelex, CON-A și Bog’Art, care desfășoară lucrări de structură și infrastructură.

"7.000 de tone de armătură și 42.000 mc de beton turnat definesc ritmul celui mai mare proiect de infrastructură medicală din România: Spitalul Regional de Urgență Craiova, unde stadiul execuției a depășit deja 10%.Un proiect de asemenea anvergură are nevoie de o echipă pe măsură: Constructii Erbasu, Concelex, CON-A și Bog'Art. Împreună ne-am unit expertiza și eforturile pentru a transforma acest proiect în realitate.", anunța constructorul pe pagina de Facebook.



Potrivit proiectului, unitatea medicală urmează să aibă 807 paturi pentru spitalizare continuă și 45 pentru spitalizare de zi, organizate în șase centre medicale. În același timp, proiectul include realizarea unui heliport amplasat la sol, cu acces direct către Unitatea de Primiri Urgențe, destinat inclusiv intervențiilor cu elicoptere de tip Black Hawk S70.

Clădirea principală se construiește pe un teren de 246.127 de metri pătrați și are regimul de înălțime subsol, demisol, parter, patru etaje și etaj tehnic. Suprafața construită depășește 37.000 de metri pătrați, iar înălțimea maximă ajunge la aproximativ 28 de metri.

În paralel, proiectul prevede amenajarea a peste 135.000 de metri pătrați de spații verzi și realizarea a 1.567 de locuri de parcare. Dintre acestea, 63 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, iar 10 sunt echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Investiția este gestionată de Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, în cadrul programului de dezvoltare a spitalelor regionale.