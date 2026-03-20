ANAF a publicat lista cu marii datornici la stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent lista marilor datornici la stat, ordonată după obligațiile fiscale acumulate, la circa un an după ce instituția și-a luat angajamentul să facă un clasament al companiilor cu cele mai mari datorii.

În lista publicată de ANAF se regăsesc atât companii private, cât și companii de stat. Primele poziții sunt ocupate de:

ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L.

AGROPONTE SRL

GALAXY TOBACCO SA

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE RA

CFR MARFĂ SA

COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA

SOCIETATEA PENTRU ÎNCHIDEREA MINELOR

URBAN SA

CAROM SA

GSP OFFSHORE SRL

Cu toate că lista este momentan ierarhizată, aceasta nu permite o analiză completă a datoriilor.

Clasificarea nu este realizată distinct pe tipuri de obligații, cum ar fi bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate și bugetul de șomaj.

Autoritățile au susținut în trecut că publicarea listei are rolul de a crește responsabilitatea fiscală și încrederea în sistemul de colectare. Totodată, la nivel guvernamental s-a promis realizarea unui top clar al datornicilor, în funcție de sumele restante.

