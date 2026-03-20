Femeie lovită de tren când traversa în fugă calea ferată cu căștile în urechi

Tragedia a avut loc joi dimineaţă, când femeia de 58 de ani, din Bistrița, se grăbea să ajungă la serviciu. Abia coborâse dintr-un autobuz şi alerga să-l prindă pe al doilea.

Femeia nu a văzut şi nu a auzit nimic, cu toate că mecanicul activase şi semnalele luminoase, şi pe cele acustice. Martorii spun că avea căştile pe urechi în momentul în care trenul a lovit-o în plin.

„Am văzut aici la calea ferată că erau puse semnalele că vine trenul. A trecut repede să ajungă la celălalt autobuz, iar trenul claxona. Femeia a trecut în fugă şi când a trecut în fugă a prins-o şi a aruncat-o şi a fost gata“, a povestit un martor la tragedie.

A doua tragedie similară în doar câteva zile

Este a doua tragedie pe calea ferată din ultima săptămână. În urmă cu câteva zile, un sportiv de 18 ani din Râmnicu Vâlcea a murit într-un accident similar. Şi el asculta muzică la căşti în momentul în care un tren l-a ucis.

Anual, între 60 şi 80 de oameni mor în accidente feroviare în România. Cât despre neatenţia pietonilor din cauza dispozitivelor electronice, acest fenomen este tot mai frecvent citat de poliţie ca fiind cauza principală a accidentelor.

Ţara noastră este pe primele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba despre mortalitate, atât cea rutieră cât şi cea feroviară.

