Peste 200 de marinari iranieni blocați în Sri Lanka se întorc acasă

Peste 200 de marinari iranieni care au rămas blocați în Sri Lanka după scufundarea navei militare IRIS Dena și avarierea navei IRIS Bushehr se întorc în Iran după mai bine de o lună petrecută în tabere militare din Sri Lanka.

Ministrul adjunct al Apărării din Sri Lanka, Aruna Jayasekara, a confirmat că 32 de marinari salvați de pe IRIS Dena și alți 206 de pe IRIS Bushehr au părăsit țara marți noaptea, la bordul unui zbor special organizat de Iran.

IRIS Dena a fost scufundată în martie

Nava militară iraniană IRIS Dena s-a scufundat pe 4 martie, la aproximativ 40 de kilometri de coasta de sud a Sri Lankăi, după ce a fost lovită de o torpilă lansată de un submarin american.

Potrivit autorităților iraniene și sri-lankeze, atacul a ucis peste 100 de marinari iranieni. Corpurile a 84 dintre victime au fost recuperate și repatriate ulterior în Iran.

O a doua navă iraniană a cerut ajutor

La o zi după scufundarea IRIS Dena, Sri Lanka a intervenit și în cazul navei IRIS Bushehr, care a raportat probleme tehnice și a solicitat ajutor în apropierea coastelor țării.

Autoritățile din Sri Lanka au transferat peste 200 de marinari pe uscat, iar nava a fost remorcată spre Trincomalee, unde rămâne ancorată. Aproximativ 10-15 marinari iranieni vor rămâne în Sri Lanka pentru a opera nava.

Sri Lanka spune că a acționat din motive umanitare

Președintele Anura Kumara Dissanayake a declarat că Sri Lanka a oferit sprijin echipajelor iraniene din motive umanitare și pentru a respecta convențiile internaționale.

Sri Lanka încearcă să își păstreze neutralitatea în conflict, având relații economice și diplomatice atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite, potrivit BBC.

