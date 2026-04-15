Italia: Trei români care cumpărau bilete de avion ieftine doar ca să fure din duty-free, arestaţi

Trei cetățeni români, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, au fost prinşi în flagrant de poliţiştii din Pisa. Românii erau esponsabili de o serie de furturi în zona de plecări a aeroportului Galileo Galilei, anunță Curierul Italiei, care citează presa locală.

Operațiunea a fost declanșată în urma unui prim jaf comis în zilele precedente, care a provocat unei unități comerciale din incinta aeroportului pierderea unor parfumuri de lux în valoare de peste 4.800 de euro.

Militarii au analizat înregistrările camerelor de supraveghere și verificând listele de pasageri, au reușit să reconstituie modul de operare specific al bandei.

Cei trei indivizi cumpărau bilete de avion la prețuri promoționale cu unicul scop de a trece de controalele de securitate și de a avea acces în zona magazinelor.

Odată ajunși în interiorul parfumeriei, în timp ce unii stăteau de pază, alții furau produsele de pe rafturi, ascunzându-le în bagajele de mână. În loc să se îmbarce, grupul părăsea apoi aeroportul cu bunurile furate.

Intervenția decisivă a avut loc chiar în momentul în care cei trei indivizi ieșeau din magazinul duty-free după încă un furt.

În timpul controlului, agenții vamali au descoperit și confiscat 32 de ambalaje de parfumuri de la mărci de prestigiu precum Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy, cu o valoare comercială de aproximativ 4500 de euro. Pe lângă marfă, au fost confiscate telefoanele mobile și bagajele utilizate pentru transport.

Persoanele suspectate, care, potrivit probelor strânse, ar fi comis deja infracțiuni similare în alte aeroporturi naționale, au fost trimise în judecată în procedură sumară, la dispoziția Parchetului din Pisa.

Autoritățile fiscale continuă în prezent ancheta pentru a stabili dacă furturile au fost comise la comandă.

