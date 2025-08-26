(VIDEO) Trump ordonă demiterea guvernatoarei Fed Lisa Cook. Oficialul refuză să plece și contestă decizia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că o demite „cu efect imediat” pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), acuzând-o de declarații false legate de contracte ipotecare. Mișcarea reprezintă o escaladare majoră a confruntării dintre Casa Albă și banca centrală a SUA.

Trump invocă „motive justificate”

Într-o scrisoare publicată pe platforma sa Truth Social, Trump a afirmat că deține „motive suficiente” pentru a o înlătura pe Cook din funcție, susținând că aceasta ar fi semnat documente contradictorii privind reședința sa principală în Michigan și, ulterior, în Georgia.

Președintele a spus că asemenea contradicții ridică suspiciuni de fraudă ipotecară și justifică demiterea.

Replica lui Lisa Cook

Guvernatoarea Fed a respins imediat acuzațiile și a declarat că președintele nu are autoritatea legală să o concedieze:

„Președintele Trump a pretins că m-a demis «din motive justificate», dar nu există niciun temei legal. Nu voi demisiona și voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile”, a spus Cook într-un comunicat.

Avocatul ei, Abbe David Lowell, a adăugat că vor fi luate „toate măsurile necesare” pentru a bloca ceea ce numește o tentativă ilegală de înlăturare.

O situație fără precedent

Este pentru prima dată când un președinte american încearcă să demită direct un membru al conducerii Rezervei Federale, instituție independentă față de guvern din 1951. Experții juridici spun că decizia ar putea duce la un conflict deschis între Casa Albă și Fed și, probabil, la procese în instanță.

Fed nu a comentat deocamdată oficial decizia.

Context politic și economic

Mișcarea survine pe fondul presiunilor constante exercitate de Trump asupra Fed și, în special, asupra președintelui acesteia, Jerome Powell, pe care l-a criticat dur pentru că nu a redus mai rapid ratele dobânzilor.

Lisa Cook, în vârstă de 59 de ani, este primul afro-american care ocupă funcția de guvernator al Fed, din 2022, potrivit BBC.

În plan economic, anunțul a avut impact imediat: dolarul american s-a depreciat pe piețele asiatice, investitorii speculând că un eventual succesor al lui Cook ar putea susține reduceri mai agresive ale ratelor dobânzilor.

