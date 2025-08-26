(VIDEO) Doi polițiști uciși într-un atac armat la Porepunkah, Australia. Operațiune de amploare pentru capturarea atacatorului

O tragedie fără precedent a zguduit marți dimineață, 26 august, mica localitate alpină Porepunkah, din statul Victoria, Australia. Doi polițiști au fost împușcați mortal, iar un al treilea a fost rănit în timp ce se aflau la o misiune de executare a unui mandat la o proprietate rurală.

Potrivit presei australiene, focurile de armă au izbucnit la aproximativ 300 km nord-est de Melbourne, în momentul în care echipa de poliție a încercat să pună în aplicare documentele judiciare. În urma atacului, doi detectivi au murit pe loc, iar un alt ofițer a fost transportat de urgență la spitalul din Wangaratta.

Suspectul și operațiunea în desfășurare

Atacatorul, descris de surse ca fiind un „sovereign citizen” – adept al unei mișcări radicale care respinge autoritatea statului – a reușit să fugă în zona montană din apropiere, posibil însoțit de membri ai familiei, inclusiv copii.

Poliția din Victoria a lansat o amplă operațiune de căutare:

unități speciale (Special Operations Group),

echipe canine,

elicoptere dotate cu camere cu infraroșu.

Zona a fost securizată, iar localnicii au primit recomandarea să rămână în case și să evite deplasările în apropierea perimetrului. Școala primară din Porepunkah a intrat în lockdown, iar aerodromul local a fost închis temporar.

Reacții oficiale

Premierul Australiei, Anthony Albanese, și premierul statului Victoria, Jacinta Allan, și-au exprimat solidaritatea cu polițiștii implicați și familiile acestora, calificând situația drept „cutremurătoare”. Comisarul federal de poliție a confirmat că este vorba de un „incident activ și periculos”, cu „îngrijorări grave” pentru siguranța ofițerilor.

Australia are unele dintre cele mai stricte reglementări privind armele de foc din lume, iar atacurile armate sunt extrem de rare. Incidentul de la Porepunkah amintește de tragedia de la Wieambilla (2022), unde doi polițiști și un civil au fost uciși de un cuplu de extremiști ce împărtășeau convingeri similare.

Poliția rămâne în alertă maximă, desfășurând o operațiune de căutare în zona muntoasă din Valea Buckland, potrivit BBC. Locuitorilor li s-a cerut să colaboreze cu autoritățile și să raporteze imediat orice activitate suspectă.

