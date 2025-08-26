(VIDEO) Urșii dau năvală în satele din Vâlcea – intervenții de urgență în miez de noapte și în zori

Jandarmii vâlceni au intervenit, în perioada 23 – 25 august, în mai multe localități, după ce cetățenii au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența urșilor în apropierea gospodăriilor și pe drumurile publice.

Situațiile raportate:

Vineri, 23 august , ora 01.00 – un urs a fost observat pe drumul principal din localitatea Muereasca ; la aproximativ patru ore distanță, o altă sesizare a indicat prezența unui urs între Fedeleșoiu și Malul Alb .

, ora 01.00 – un urs a fost observat pe drumul principal din localitatea ; la aproximativ patru ore distanță, o altă sesizare a indicat prezența unui urs între . Sâmbătă, 24 august , după-amiaza – un bărbat din satul Sălătrucel , comuna Șerbănești, a semnalat un urs în spatele gospodăriei sale. Jandarmii au ajuns la fața locului, dar animalul plecase deja. Nu au fost înregistrate pagube.

, după-amiaza – un bărbat din satul , comuna Șerbănești, a semnalat un urs în spatele gospodăriei sale. Jandarmii au ajuns la fața locului, dar animalul plecase deja. Nu au fost înregistrate pagube. Duminică, 25 august, ora 05.30 – o ursoaică însoțită de doi pui a fost văzută în satul Trundin, comuna Vlădești. Tot în aceeași zi, seara, un alt urs a fost semnalat pe o stradă din satul Telechești, comuna Măldărești. Nici în aceste cazuri animalele nu au mai fost găsite de echipaje, iar pagube materiale sau victime nu au fost raportate.

Recomandări pentru populație

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea le reamintește cetățenilor să adopte un comportament responsabil atunci când observă urși în apropierea localităților:

să sune imediat la 112 ;

; să nu se apropie și să nu încerce să hrănească animalele;

să evite realizarea de fotografii sau filmări de la mică distanță;

să se adăpostească într-un loc sigur și să respecte indicațiile autorităților.

Jandarmii vâlceni subliniază că rămân permanent la dispoziția comunităților pentru a interveni prompt în gestionarea unor astfel de situații.

