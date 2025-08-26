O familie de români, implicată într-o situație incredibilă în Germania: soția uitată în parcare

O călătorie în familie s-a transformat într-o adevărată peripeție pentru o familie de români aflați pe o autostradă din Bavaria, Germania. Un bărbat de 39 de ani a avut parte de momente tensionate după ce a plecat dintr-o parcare fără să-și dea seama că și-a lăsat soția în urmă.

Cum s-a întâmplat totul

Potrivit publicației Bild, incidentul a avut loc duminică. Familia, formată din tată, mamă și fiul lor de 11 ani, se afla la drum lung. La un moment dat, bărbatul a tras pe dreapta într-o parcare pentru a face o scurtă pauză și i-a întrebat pe cei doi pasageri, care dormeau, dacă doresc să meargă la toaletă. Amândoi au răspuns negativ, însă femeia s-a răzgândit și a coborât din mașină fără ca soțul să observe.

Între timp, copilul a adormit din nou, iar bărbatul a pornit la drum, convins că întreaga familie se află în mașină.

Descoperirea șocantă

Abia după 45 de minute, la o benzinărie din Bad Camberg (landul Hessa), fiul s-a trezit și l-a întrebat pe tată unde este mama, explicând că aceasta coborâse la toaletă și nu s-a mai întors. Abia atunci bărbatul a realizat că își uitase soția în urmă. Fără telefon și rămasă singură în parcare, femeia a cerut sprijinul unui șofer de autocar român, care i-a oferit posibilitatea să dea un telefon și i-a permis să urce în vehiculul său. Polițiștii din Wiesbaden au reușit să stabilească legătura cu ea și au descoperit că se afla deja în zona orașului Hanau, la aproximativ 70 de kilometri distanță de locul în care soțul își dăduse seama de dispariția ei.

Reuniunea familiei și „discuția” de după

Cu ajutorul poliției și al șoferului de autocar, familia a fost în cele din urmă reunită. Potrivit polițiștilor germani, înainte de a-și continua călătoria, bărbatul a avut parte de o discuție „serioasă” cu soția sa, după neplăcuta întâmplare.

