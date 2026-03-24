Céline Dion se întoarce pe scenă, după o pauză cauzată de o afecțiune neurologică

După o pauză lungă cauzată de probleme de sănătate, Céline Dion, în vârstă de 57 de ani, se pregătește să urce din nou pe scenă în toamna lui 2026.

Potrivit publicației canadiene La Presse, artista intenționează să susțină concerte la La Défense Arena din Paris, una dintre cele mai mari săli din Europa, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Evenimentele sunt programate să aibă loc de două ori pe săptămână, în lunile septembrie și octombrie, iar afișele misterioase care au apărut recent au alimentat speculațiile fanilor privind revenirea ei mult așteptată.

Céline Dion a fost nevoită să anuleze în 2022 turneul „Courage” din cauza sindromului persoanei rigide (Stiff Person Syndrome, SPS), o afecțiune neurologică rară care provoacă spasme musculare severe și dificultăți de mișcare. Atunci, artista a explicat pe contul său de Instagram:

„Întotdeauna dau 100% în spectacolele mele, dar starea mea de sănătate nu-mi permite asta acum”, adăugând că își dorește să-și revină.

În documentarul I Am: Céline Dion, lansat în 2024, cântăreața a vorbit despre provocările pe care le aduce boala: „Nu este greu să ții un spectacol. Este greu să anulezi unul. Dacă nu pot alerga, voi merge. Dacă nu pot merge, mă voi târî. Nu mă voi opri”.

Revenirea lui Céline Dion pe scenă este aproape sigură

Demonstrația hotărârii sale a fost evidentă în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024, desfășurată la Paris, unde Dion a interpretat „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf de pe Turnul Eiffel. Momentul a impresionat întreaga lume și a arătat că artista nu și-a pierdut nici energia, nici emoția pe scenă.

De fapt, proiectul de a susține concerte la La Défense Arena fusese inițial planificat încă din 2020, dar pandemia și ulterior problemele de sănătate ale artistei au amânat spectacolele. Deși nu există încă o confirmare oficială a datelor finale, toate semnalele indică faptul că revenirea lui Céline Dion pe scenă este aproape sigură și că fanii se pot pregăti pentru un eveniment impresionant în capitala Franței.

