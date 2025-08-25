Scorpionii Roșii, în misiune de instruire în Irak

Detașamentul de Protecția Forței Scorpionii Roșii, generat de Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, a fost dislocat în luna iulie a acestui an în Teatrul de Operații din Irak.

Militarii români, aflați sub egida NATO la misiunea de instruire – denumită NATO Mission Irak, au preluat sarcinile executate anterior de partenerii francezi.

Responsablilitățile au fost realizate prin exerciții complexe, de la reacții la incidente până la evacuarea medicală, menite să testeze capacitatea de răspuns rapid și coordonarea între elementele de comandă și execuție.

