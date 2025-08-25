Sute de pietoni şi biciclişti, amendaţi de poliţiştii din Dolj

Sute de pietoni, biciclişti şi conducători de trotinete electrice au fost amendaţi în ultima săptămână de poliţiştii doljeni pentru că au încălcat regulile de circulaţie. Dintr-o informare trimisă de IPJ Dolj se desprinde ideea că adolescenţii care folosesc trotinete electrice nu poartă cască de protecţie şi circulă pe unde vor.

În perioada 18-24 august a.c., poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație cauzate de indisciplina pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de mopede și trotinete electrice. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 437 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 43.000 de lei, din care 154 pietonilor, 202 bicicliștilor și 81 conducătorilor de trotinete electrice.

Sancționați pentru traversarea străzii prin loc nepermis

O femeie de 48 de ani, din Craiova, a fost depistată de poliţiştii Biroului Rutier Craiova, în timp ce traversa strada Amaradia, din Craiova, prin loc nepermis. De asemenea, și un tânăr de 19 ani, din Craiova, a fost depistat de poliţişti în timp ce traversa neregulamentar strada Calea București, din localitate. Cei în cauză au fost sancționaţi contravențional de polițiști conform OUG 195/2002 R.

Adolescenți depistați conducând neregulamentar trotinete electrice

Un adolescent de 16 ani, din Craiova, a fost depistat de poliţiştii Biroului Rutier Craiova, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Calea București, din localitate, deși exista pistă special amenajată pentru circulația trotinetelor. Un alt adolescent, de 15 ani, din Malu Mare, a fost depistat în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada H. Ford, din Craiova, fără a purta cască de protecție și elemente fluorescent reflectorizante. Cei doi au fost sancționați contravențional conform OUG 195/2002 R.

Ce recomandă poliţia

Polițiștii rutieri recomandă participantilor la trafic să respecte regulile de circulație!

„Bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice le recomandăm: Purtați casca de protecție – aceasta poate face diferența în cazul unui impact! Fiți vizibili! Folosiți veste reflectorizante și lumini, mai ales în condiții de vizibilitate redusă! Pietonilor le recomandăm: Manifestați atenție când traversați strada, atenția vă poate salva viața! Alegeți întotdeauna locurile marcate și asigurați-vă că șoferii v-au observat!“.

