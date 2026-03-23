Miliardarul care deține platforma OnlyFans a murit de cancer

De Daniela Moise

Miliardarul ucraineano-american proprietar al site-ului de conținut pentru adulți OnlyFans, Leo Radvinsky, a murit la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului.

Un purtător de cuvânt al site-ului a declarat pentru Daily Mail că firma este „profund“ întristată să anunțe moartea sa.

„Leo a decedat în pace, după o lungă luptă cu cancerul“, a spus purtătorul de cuvânt. „Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile“.

Omul de afaceri avea o avere netă estimată la 4,7 miliarde de dolari. Mare parte din aceasta se datora faptului că firma sa, Fenix ​​International Limited, deținea majoritatea acțiunilor OnlyFans. A fost director și acționar majoritar al companiei și a fost, de asemenea, filantrop şi un „angel investor“.

Radvinsky a preluat OnlyFans în 2018 de la familia Stokely din Regatul Unit, iar site-ul s-a extins rapid sub conducerea sa.

În 2024, utilizatorii au cheltuit o sumă record de 7,2 miliarde de dolari pe platforma de abonament, iar Radvinsky și-a plătit dividende de 1,8 miliarde de dolari între 2021 și 2025, potrivit Bloomberg.

Radvinsky încercase să vândă site-ul anul trecut, dar surse au declarat la acea vreme pentru New York Post că se chinuia să găsească un cumpărător din cauza modelului său de afaceri exagerat.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

