„Cea mai bogată prinţesă din Europa” s-a căsătorit

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează agenția DPA, preluată de Agerpres.

Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept „cea mai bogată prinţesă din Europa”.

Ea s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela, la Catedrala Sfântul Florin. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată datorită proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere. Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.

Citeşte şi: Parfumurile „gourmand”, noua tendință care face ravagii în rândul tinerilor