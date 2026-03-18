12.9 C
Craiova
miercuri, 18 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Statul dispune de peste 1,2 miliarde de lei pentru Programul Rabla 2026

De Magda Dragu
În prezent, statul român dispune de peste 1,2 miliarde de lei pentru Programul Rabla 2026, potrivit unui document oficial prezentat de Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive.

Inițial, Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), alocase anul trecut peste 1,4 miliarde de lei pentru program. Ulterior, după schimbarea Guvernului, bugetul a fost redus drastic: valoarea ecotichetelor a fost tăiată la jumătate, iar suma efectiv alocată a scăzut la 200 de milioane de lei.

Ciprian Cherciu consideră această reducere nejustificată, menționând că banii provin din fonduri europene destinate certificatelor de carbon și nu puteau fi folosiți pentru alte proiecte.

„De aceea, este inexplicabil de ce a fost tăiat bugetul, pentru că sumele erau deja dedicate Programului Rabla”, a declarat el.

Citește integral pe TechRider.ro.

Citeşte şi: Medicamentele ieftine ar putea dispărea de pe piață

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA